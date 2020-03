O Athletico ofereceu R$ 5 milhões ao Grêmio por 50% dos direitos econômicos do atacante Ferreira, de 22 anos. O jogador está afastado do elenco principal gremista por causa de um impasse na renovação de contrato. O tricolor gaúcho, no entanto, rejeitou a proposta.

Como o vínculo do atleta vai apenas até junho de 2021, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube ao fim da temporada. A investida atleticana para contratar o atleta também incluiria o pagamento de R$ 1 milhão em luvas e salário mensal na casa de R$ 160 mil.

Em entrevista à Rádio Grenal, o empresário de Ferreira, Pablo Bueno, explicou a situação.

“Ele (Ferreira) renovou ano passado pelo mesmo valor, sem luvas. Prometeram valorização quando confirmasse no profissional. Agora, ofereceram R$ 35 mil. Ele tem proposta pra ganhar cinco vezes mais. Ele está pedindo muito menos do que ganharia no Athletico”, disse o agente. A pedida salarial para renovação foi de R$ 50 mil mensais.

+ Cristian Toledo: Athletico, Coritiba e Paraná em busca de reforços

Apesar do imbróglio, o Grêmio ainda espera renovar com o atacante. “A gente antecipou a tratativa de renovação do contrato porque queremos valorizar o jogador. Não foi possível chegar neste acerto. Com isso, o Grêmio resolveu resguardá-lo. É uma grande perspectiva. Mas ainda não é um Matheus, um Luan, um Jean Pyerre. Tinha tudo para ser, ainda não foi”, afirmou o presidente Romildo Bolzan.

+ Mais do Furacão:

+ Aspirantes do Athletico tem destaques e vai dando opções para o time principal

+ Jajá ganha elogios após boa atuação e vive “dilema” no Athletico