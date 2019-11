Mesmo faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão, o Athletico já sabe quais jogos seus serão transmitidos até o fim da disputa pela Globo. E com isso, já deve receber da emissora carioca pelas transmissões em TV aberta algo em torno de R$ 20,4 milhões.

Em todo o campeonato, contando os jogos finais que serão exibidos, o Athletico terá 17 partidas mostradas pela Globo. Nem todas foram exibidas para Curitiba. A Globo, normalmente, paga algo em torno de R$ 1,2 milhão por partida mostrada na TV aberta.

+ Qual foi o gol mais bonito que você já viu no estádio? Relembre alguns no podcast De Letra

Com quase um turno inteiro de campeonato mostrado pela emissora, o valor é mais do que o triplo da proposta que o Furacão tinha para os direitos do pay-per-view, na casa dos R$ 6 milhões. Já a TNT transmitiu 11 jogos do Athletico – algumas inclusive junto com a Globo. Ao todos, foram 11 partidas que ficaram sem transmissão alguma, algo inédito no Brasileirão desde o ano de 1999. No momento, a emissora e o clube cessaram negociações para o Premiere, sem previsão de retorno.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O Athletico garantiu ainda R$ 52 milhões ao vencer a Copa do Brasil e pode ter mais dinheiro se vencer a Supercopa do Brasil em janeiro de 2020. A premiação será divulgada apenas em dezembro.

+ Mais do Furacão:

+ Lateral-direito do Athletico é convocado pra seleção sub-20

+ Torcedor do Athletico paga promessa e anda mais de 30km a pé pra pagar promessa

+ Lucas Halter renova contrato por mais três anos

+ Sensação do futebol brasileiro se inspira em projeto do Athletico