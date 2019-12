Em busca de alternativas no mercado para reforçar o time para 2020, o Athletico tinha interesse na contratação do atacante Ezequiel, que pertence ao Botafogo e estava no Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos, no entanto, também era alvo do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, que fez uma proposta oficial para a compra definitiva, com três anos de contrato. O clube pagou R$ 5 milhões por 70% dos direitos do atleta. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com.

A diretoria do Furacão monitorava o avante há algum tempo e apresentou uma oferta para competir com os japoneses. Na semana passada, o clube procurou o Alvinegro para contratar Ezequiel por empréstimo com opção de compra, mas o time carioca recusou a investida.

De acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferências de futebol, o valor de mercado do atacante é de 500 mil euros, cerca de R$ 2 milhões.

Conhecido por sua velocidade, o ponta-direita defendeu Sport e Cruzeiro, por empréstimo, na temporada 2019. Foram 44 jogos e quatro gols marcados, todos pelo time pernambucano.

