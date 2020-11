Aos poucos, o Athletico vai dando destino aos jogadores que estão fora dos planos do diretor técnico Paulo Autuori para a sequência do Campeonato Brasileiro. Depois do atacante Pedrinho, emprestado ao Oeste, foi a vez de o volante Léo Gomes ser cedido.

O volante, que veio do Vitória em novembro do ano passado, foi emprestado para o América-MG até o final de 2021.

Aos 23 anos, Léo Gomes teve poucas chances no Furacão. No total, disputou 11 jogos, sendo oito pelo time de aspirantes, no Campeonato Brasileiro. Ainda atuou uma vez na Libertadores e duas no Brasileirão, sendo que em uma delas improvisado na lateral-direita.

O contrato dele com o Rubro-Negro vai até o final de 2021. O Coelho, atualmente, é o vice-líder da Série B e está nas quartas de final da Copa do Brasil.

