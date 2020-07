A Conmebol divulgou nessa segunda-feira (20) que a partida do Athletico contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, está confirmada pra 15 de setembro, às 19h15, pela Libertadores 2020.

O retorno do torneio, aliás, será uma maratona para o time paranaense. Uma semana depois da reestreia, no dia 23 de setembro, às 19h15, a equipe encara o Colo-Colo na Arena da Baixada. No dia 29 do mesmo mês, às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Wilstermann pela penúltima rodada.

O último jogo da primeira fase será no dia 20 de outubro, também às 21h30, diante do Penãrol, no Uruguai. O adversário foi o mesmo da estreia atleticana na competição, em 3 de março, na Arena – vitória por 1 a 0, com gol de Guilherme Bissoli.

Na semana seguinte, o Furacão foi até o Chile enfrentar o Colo-Colo. Voltou derrotado por 1 a 0, placar que deixou todos os times do grupo C empatados com 3 pontos. O Jorge Wilstermann lidera no saldo de gols.

