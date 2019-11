O Athletico vai encarar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Brasileirão, levando para o campo um turbilhão de emoções. Isso porque o técnico Tiago Nunes, ídolo do Furacão por ter conduzido o time a grandes conquistas, deixou o Rubro-Negro. Mesmo assim, a equipe, que será comandada por um treinador interino, precisa seguir adiante e manter o foco para terminar a competição no G6.

O jogo será transmitido pela TV Globo somente para Minas Gerais. Com isso, não haverá nenhuma transmissão televisiva para o estado do Paraná. Você pode acompanhar o Tempo Real do confronto pelo site da Tribuna do Paraná.

Com 46 pontos, o Rubro-Negro é o sexto na tabela e quer continuar se mantendo entre os primeiros da disputa. Terminar nesta posição, vai garantir ao time mais de R$ 24 milhões. O valor sofrerá alguns descontos pelo fato do time não ter contrato assinado com a TV Globo para transmissões fechadas, ainda assim, ‘salta aos olhos’ de qualquer equipe.

+ Leia mais: Agora no Corinthians, Tiago Nunes deixa legado de títulos ao Furacão

Mas para se manter no grupo dos seis, o Furacão terá que bater de frente com um adversário que deverá dificultar ao máximo. O time mineiro é o 16º na classificação, tem 33 pontos, e precisa vencer para brigar com ‘unhas e dentes’ contra o rebaixamento. Portanto, vai com tudo para cima do Athletico.

A Raposa vem de sua melhor sequência na Série A, somando oito jogos de invencibilidade, com cinco empates e três vitórias, e precisa somar mais pontos para se afastar cada vez mais do Z4. O volante Camacho sabe que por todos esses motivos, o Athletico precisa ser cauteloso diante da Raposa.

+ Confira também: Tiago Nunes se despede de jogadores antes de acertar com o Corinthians

“Eles têm um elenco com jogadores multicampeões. Uma hora eles iam melhorar naturalmente e estão fazendo uma grande reta final de turno. Todo cuidado é pouco. Temos que jogar pra cima, e tentar fazer um gol no começo para dar uma tranquilidade maior”, analisou.

O Furacão vem de vitória em casa, 1×0 em cima do CSA, e soma cinco jogos de invencibilidade, com dois empates e três vitórias na disputa. Quem poderá estar à frente do time no confronto será Eduardo Barros, coordenador das categorias de base do Athletico, uma vez que Tiago Nunes deixou o clube para assumir o Corinthians.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Em relação ao time que deve entrar em campo, o Athletico tem um retorno. O volante Wellington volta entre os titulares após cumprir suspensão na última rodada. Contra o CSA, Camacho foi o substituto e fez uma boa partida, porém, o capitão deve ter a preferência.

Desfalque nos últimos jogos, o meia Léo Cittadini pode também estar entre os onze iniciais. O atleta teve uma inflamação no ligamento colateral medial do joelho e, por estar em tratamento, foi poupado nas duas últimas rodadas, diante do Internacional e do CSA. Ele está sendo reavaliado e seu retorno está próximo de acontecer. Caso não seja no jogo diante do Cruzeiro, a volta deve acontecer no compromisso seguinte, contra o São Paulo.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 31ª Rodada

ATHLETICO x CRUZEIRO

Athletico

Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Bruno Nazário (Léo Cittadini); Nikão, Rony e Marco Ruben.

Técnico: Eduardo Barros

Cruzeiro

Fábio; Edilson, Cacá (Fabrício Bruno), Léo e Dodô; Henrique, Éderson (Jadson), Marquinhos Gabriel e Thiago Neves (Robinho); David e Sassá.

Técnico: Abel Braga

Local: Arena da Baixada

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo Nascimento Júnior (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)