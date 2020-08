O Athletico concluiu a compra do atacante Pedrinho, artilheiro do Paranaense com seis gols, empatado com Guilherme Bissoli, Nikão e ainda Lucas Tocantins, do FC Cascavel.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo site BR Contratcs e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna. No fim da tarde, o clube confirmou a aquisição em seu site oficial. O contrato vai até o final de 2023.

O valor da negociação não foi revelado, mas o Furacão tinha até julho para comprar 50% dos direitos econômicos do avante de 20 anos, emprestado pelo Oeste.

O preço estipulado era de R$ 2,5 milhões. Os direitos do atleta eram divididos entre Oeste (60%) e Audax (40%). A negociação, no entanto, pode ter envolvido uma porcentagem maior do jogador.

Pedrinho chegou ao Rubro-Negro em junho de 2019. Inicialmente, atuou algumas vezes pelo time principal, normalmente como ponta-esquerda. Depois, foi integrado ao time sub-20 e de aspirantes.

Em 2020, foi destaque no Estadual, ao lado do também atacante Jajá. Após a paralisação do futebol, foi incorporado ao elenco principal, sob comando do técnico Dorival Junior.

“Estou muito feliz em renovar meu contato com o Athletico. Feliz pelo clube acreditar no meu trabalho. Espero seguir contribuindo dentro de campo com o meu futebol e dar muitas alegrais ao torcedor atleticano”, disse ao site oficial do Furacão.

“O Athletico está com uma ascensão muito boa, conquistando títulos, e esse é o nosso pensamento. Queremos fazer mais uma temporada muito boa”, completou.

Antes de chegar ao CT do Caju, em 2018, Pedrinho esteve na mira do Corinthians, que não teve sucesso na negociação com o Oeste. O Santos também demonstrou interesse, mas não oficializou oferta. Naquela temporada, Pedrinho marcou nove gols em 46 partidas pelo Rubrão (Paulistão A2, Série B e Copa do Brasil).

