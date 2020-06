O Athletico foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF a pagar R$ 7 milhões ao Santos pela venda do zagueiro Robson Bambu ao Nice, da França. A decisão se deve ao fato de o atleta ter sido revelado pelo Peixe.

Em 2018, Bambu optou por acertar com o Furacão, mesmo com o time paulista tendo prioridade na renovação. No entanto, com o vínculo acabando com o Santos, o zagueiro foi embora de graça e a equipe, então, recorreu ao CNRD.

A decisão ainda cabe recurso, mas, segundo o GloboEsporte.com, a tendência é que Peixe e Rubro-Negro cheguem a um acordo e resolvam a questão.

Robson Bambu foi vendido ao Nice por R$ 48 milhões no início do mês e já se apresentou ao clube francês. Ele vinha sendo titular na temporada após voltar da disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira.

