O Athletico renovou o contrato do zagueiro José Ivaldo até o final do ano que vem. O novo vínculo foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na última segunda-feira.

O defensor, entretanto, sequer aparece no elenco principal do Furacão. José Ivaldo entrou em campo apenas duas vezes na temporada de 2020 – diante do Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense, quando o técnico Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa e no amistoso contra o Racing, logo no início do ano.

Na última temporada, o zagueiro foi emprestado ao Vitória, onde disputou 11 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

