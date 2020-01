O Athletico terá, ao menos, duas mudanças para encarar o Cianorte, nesta quinta-feira (30), pelo Campeonato Paranaense. Isso porque o volante Christian e o atacante Pedrinho – titulares absolutos do time de aspirantes – estão treinando com a equipe principal. A partida acontecerá no estádio Albino Turbay, a partir das 20h, e será válida pela quarta rodada da competição.

Nesta quarta-feira (29), o grupo comandado pelo técnico Eduardo Barros realizou, no CT do Caju, a última atividade antes de seguir viagem para o interior do Estado. Christian e Pedrinho não participaram dos treinamentos porque já estão integrados ao time de Dorival Júnior.

Para suprir as ausências, Barros conta com algumas opções. No meio campo, a opção deve ser Ramon, enquanto na frente, Jajá, Julimar, Juan Boselli, Reinaldo ou Kleiton podem aparecer ao lado de Breno Lopes. Desses, já começaram em campo ou entraram ao longo das partidas, Kleiton, Reinaldo e Jajá. Ramon e Julimar ainda não estrearam.

O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Londrina por 4×1 na última rodada do Paranaense. No compromisso do Athletico após encarar o Cianorte, diante do Paraná Clube, domingo (2), na Arena da Baixada, entrarão em campo os atletas do time principal.

Provável escalação do Athletico:

Anderson; Léo Simas, Danilo Boza, Walber, e Jáderson; Ramon, Léo Gomes e Denner; Boselli, Breno Lopes e Jajá (Julimar/Reinaldo/Kleiton).

