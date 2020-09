O Athletico chegou à quarta vitória seguida, contando os triunfos na Libertadores, e confirmou a boa sequência. Na noite deste sábado, na Arena da Baixada, o Furacão venceu o Bahia por 1×0 pela 12ª rodada do Brasileirão. Christian anotou o gol na segunda etapa. Santos ainda defendeu penalidade de Clayson aos 37′, garantindo o resultado.

Com a vitória, o Athletico chega a 10ª posição, com 14 pontos. Já o Bahia permanece na zona de rebaixamento, com 9 pontos, na 19ª colocação. As equipes podem ser ultrapassadas com o fechamento da rodada.

O Athletico volta as atenções agora para a Libertadores. Na terça-feira (29), o Furacão recebe o Jorge Wilstermann, na Arena da Baixada, às 21h30, pela quinta rodada do grupo C da competição.

A primeira etapa começou com as duas defesas bem postadas e jogo truncado no meio de campo. Nos primeiros 15 minutos, o Bahia foi melhor, mas não levou perigo ao goleiro Santos. Na melhor chance, aos 19’, Rodriguinho recebeu sozinho após bom cruzamento de Élber, mas mandou para fora.

Quando Erick e Cittadini apareceram no jogo, o Furacão conseguiu chegar ao ataque. Erick viu o goleiro adiantado e arriscou chute colocado de longe, mas a bola passou por cima da meta. No lance mais perigoso, o volante recebeu pela direita na área, mas chutou em cima do goleiro.

No começo da segunda etapa, Fabinho levou perigo após desviar chute de Cittadini na pequena área. A bola saiu pelo lado da meta. A falta de criatividade parecia encaminhar o jogo para um empate sem gol, mas aos 26’ Christian cabeceou sozinho para o fundo da rede após belo cruzamento de Abner.

O Bahia teve a chance do empate em pênalti marcado após revisão do VAR. A estrela do goleiro da seleção brilhou e Santos defendeu a penalidade de Clayson.

Ficha técnica de Athletico x Bahia

Brasileirão 2020

12ª rodada

26/9/2020

Athletico 1×0 Bahia



Athletico

Santos; Jonathan (Jorginho), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Wellington, Erick, Christian (Alvarado) e Léo Cittadini (Ravanelli); Fabinho (Carlos Eduardo) e Pedrinho (Renato Kayzer). Técnico: Eduardo Barros.



Bahia

Douglas; Edson, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Ramon), Ramires (Rossi) e Rodriguinho (Marco Antônio); Élber (Clayson) e Gilberto (Saldanha). Técnico: Mano Menezes.

Gol: Christian (A), aos 26/2º.

Cartões amarelos: Erick (A), Jonathan, Thiago Heleno; Saldanha (B).

Local: Arena da Baixada.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

