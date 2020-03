O Athletico completa 96 anos de fundação nesta quinta-feira (26) e foi homenageado nas redes sociais por diversos jogadores, ex-atletas, rivais e personagens da história do clube.

Renan Lodi e Bruno Guimarães, por exemplo, postaram agradecimentos no Twitter. “Parabéns e muitas conquistas. Orgulho ter feito parte desta história”, postou Lodi, negociado com o Atlético de Madrid no ano passado.

Guimarães, que se transferiu para o Lyon no fim de janeiro, agradeceu por sua passagem pelo Furacão: “Eternamente grato”.

Dorival Júnior, atual técnico do Rubro-Negro, citou que “é um orgulho participar desta bela história”.

Veja abaixo as mensagens, entre eles do rival Paraná Clube, da Conmebol e de diversos ídolos, como os zagueiros Nem e Gustavo.

