Não é apenas em campo que o Athletico vive uma fase melhor do que seus concorrentes estaduais. Uma pesquisa divulgada pelo Ibope, que mede a audiência nos meios convencionais e digitais, mostrou que o Furacão é o clube do Paraná com mais seguidores nas redes sociais, que no estudo englobam Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

No mês de setembro, coincidentemente o mês em que o Rubro-Negro conquistou o título da Copa do Brasil, a somatória de seguidores das quatro redes analisadas chegou a pouco mais 2,5 milhões, com a maioria dando preferência ao Twitter (1.075.922 acessos).

Já o Coritiba ocupou, no mês de setembro, a 20ª posição, com um milhão a menos de seguidores nas redes do rival da Baixada. O Twitter também se mostrou o canal favorito de coleta de informações dos coxas, com 947.298 acessos.

O Paraná Clube ficou em terceiro entre os clubes do Trio de Ferro e na 33ª posição no ranking nacional. No Tricolor, diferente do padrão da dupla Atletiba. o maior número de seguidores é via Facebook (202.856). Na somatória dos seguidores, o Time da Vila teve 402.856 acessos.

Panorama nacional

No entanto, quando o assunto é o cenário nacional, como era previsível, o Flamengo ocupa o topo da lista de seguidores computados, com nada menos do que 24.732.275, com o maior número de seguidores via Facebook. Na sequência vêm Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos.

Confira, abaixo, o ranking completo:

