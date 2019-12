Cobiçado por vários clubes europeus depois de aparecer com sucesso nas seleções de base da Noruega e no Red Bull Salzburg, da Áustria, especialmente na Liga dos Campeões da Europa, o centroavante Erling Braut Haaland, de apenas 19 anos, terá um novo clube a partir de janeiro. Será o Borussia Dortmund, que anunciou neste domingo a contratação do jogador por quatro temporadas e meia, até junho de 2024. Os valores não foram revelados.

Só nesta temporada 2019/2020, Haaland já marcou 16 gols pelo Red Bull Salzburg. Oito deles foram feitos nos seis jogos pela fase de grupos da Liga dos Campeões – contra Liverpool, Napoli e Genk, da Bélgica -, o que fizeram com que o norueguês seja neste momento o vice-artilheiro da competição, só atrás do centroavante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que balançou as redes por nove vezes.

“Apesar de muitas ofertas dos melhores clubes da Europa, Erling Haaland optou pelo desafio esportivo do Dortmund e pelas oportunidades que oferecemos a ele”, disse Hans-Joachim Watzke, o manager do Borussia Dortmund, em um comunicado oficial divulgado pelo clube alemão. “Nossa persistência valeu a pena”.

Na semana passada, Haaland passou alguns dias em Dortmund conhecendo a estrutura do clube. O RB Leipzig, clube da mesma empresa que comanda o time de Salzburg, era outro interessado, assim como o Manchester United, da Inglaterra, que tem o norueguês Ole Gunnar Solskjaer como técnico.

“Tive a sensação de que definitivamente queria me transferir para este clube. Seguir este caminho e jogar na atmosfera incrível que Dortmund oferece em frente a mais de 80.000 espectadores. Eu literalmente não posso esperar para chegar e começar a jogar”, afirmou Haaland, que se juntará a seus novos companheiros de equipe no dia 3 de janeiro, antes de viajar com a equipe no dia seguinte para um período de intertemporada em Marbella, na Espanha.

Quarto colocado no Campeonato Alemão com 30 pontos, o Borussia Dortmund está sete atrás do líder RB Leipzig. Entre eles estão o Borussia Mönchengladbach, vice com 35, e o Bayern de Munique, em terceiro com 33. Com a parada da competição por causa do inverno rigoroso no país, a competição só voltará a ser disputada em 17 de janeiro. No dia seguinte, o clube de Dortmund enfrentará o Augsburg como visitante.