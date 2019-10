Embora o técnico Jorge Jesus tenha dito durante entrevista coletiva após a vitória no clássico contra o Fluminense que Rafinha e Arrascaeta tinham pouco tempo para se recuperarem e ficarem aptos a enfrentar o Grêmio, quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, os dois atletas participaram do treino desta segunda-feira, no Ninho do Urubu.

Ambos seguem tratamento intensivo e poderão ser relacionados pelo treinador português para a partida que define o finalista brasileiro na competição sul-americana. A avaliação é de que em um jogo “normal”, os dois ficariam de fora, mas como se trata de uma partida de extrema importância para o time, se torna possível que os atletas atuem no “sacrifício”.

Arrascaeta foi submetido no dia 4 a uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir um problema no menisco e no ligamento colateral medial, lesões sofridas no primeiro jogo com o Grêmio, no confronto de ida da semifinal da Libertadores, em Porto Alegre.

Rafinha sofreu uma fratura no aro zigomático, o “osso da bochecha”, após uma cabeçada de Rony no jogo contra o Athletico-PR, em Curitiba, dia 12, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também passou por cirurgia.

O segundo jogo entre Flamengo e Grêmio será disputado na quarta-feira, às 21h30. Um novo empate por 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Uma igualdade sem gols dá a vaga para os cariocas, enquanto qualquer outro empate classifica os gaúchos. Quem se classificar vai enfrentar o vencedor do duelo argentino entre Boca Juniors e River Plate, marcado para esta terça-feira. No primeiro confronto, o River ganhou por 2 a 0.