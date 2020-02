Apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta sexta-feira, o atacante Yony González afirmou que está muito feliz em voltar ao Brasil após ter assinado com o Benfica, de Portugal, e que sonha ser campeão no País. O colombiano se transferiu sem custo para o time português após se destacar pelo Fluminense no ano passado.

“Na realidade foi gratificante que uma equipe tão grande como o Corinthians me quis. Falei com meu pai, queria voltar ao Brasil, fui ao Benfica, voltei ao Brasil e quero ser feliz com esta camisa”, afirmou o atacante.

O jogador de 25 anos foi apresentado pelo diretor de futebol do clube, Duílio Monteiros Alves, e será o novo camisa 11. Na negociação, Yony chega por empréstimo de seis meses, com obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,8 milhões de euros (R$ 13 milhões) após o período. O Corinthians já acertou um contrato até o final de 2023 com o colombiano.

Yony chega para ocupar um espaço importante no ataque. O técnico Tiago Nunes não tinha nenhum jogador com suas característica para atuar pelo lado do campo. “Sou um jogador rápido, que joga sempre para frente, que faz muitos gols, espero colocar minhas características a serviço do Corinthians e mostrar porque me buscaram.”

O colombiano revelou que conversou com duas pessoas antes de fechar com o Corinthians. A primeira foi o treinador. A conversa, segundo Yony, foi fundamental para o acerto. “Falei com ele quando estava em Portugal, ele disse que queria contar comigo, espero que ele possa ajudar em minha carreira. Sonho em ser campeão no Brasil.”

O atacante também ligou para o volante Víctor Cantillo, que foi seu companheiro no Junior Barranquilla. “Antes de viajar falei um pouco com Cantillo, perguntei dos companheiros, do ambiente do vestiário, bom encontrar Cantillo, fomos campeões em Junior, agora estamos juntos nesta equipe”, afirmou Yony, que admitiu estar sem ritmo de jogo pelo tempo parado.

“Fisicamente me sinto bem, não estou 100%, estava um pouco parado, mas tendo uma oportunidade de estrear vou me preparar, treinar e mostrar o porquê de Yony Gonzalez ter vindo ao Corinthians”, finalizou o jogador.