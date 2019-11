Depois de vencer o Operário-PR, por 1 a 0, no sábado, e garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini aguarda ser confirmado pela diretoria para a próxima temporada. Ele conseguiu oito vitórias pela contagem mínima, o que confirmou a presença do clube na segunda divisão nacional em 2019.

“Quando eu assumi e venci o primeiro jogo e avisei que para mim 1 a 0 era goleada. Desde então, foram oito vitórias por 1 a 0 e escapamos da zona de rebaixamento e garantimos presença na Série B no ano que vem. A missão foi cumprida”, analisa Carpini.

Ele agora aguarda uma posição da diretoria sobre a sequência de seu trabalho, visando o futuro. “Isso cabe à direção do clube. Sou funcionário e vou aguardar um posicionamento. Ainda temos dois jogos a disputar”, concluiu o técnico.

O elenco ganhou dois dias de folga. Os jogadores foram liberados no domingo e na segunda-feira. A reapresentação no Brinco de Ouro ocorre só na terça à tarde. O grupo ganha descanso para retomar o fôlego, antes das duas últimas partidas oficiais da temporada, após disputar cinco jogos em 17 dias.

Desta forma, com a pausa no calendário, a comissão técnica tem a chance de recuperar as peças mais desgastadas para ter força máxima na segunda quinzena de novembro. “Há muito desgaste físico e, às vezes, não é tão levado em consideração. Para o jogo do Operário, foram 48 horas de intervalo do duelo com o Vila Nova. Nós não treinamos. Não havia condições para isso. Eles vieram para o sacrifício, com infiltração, CK alto e cansaço”, analisou o treinador.

Com 44 pontos, o Guarani saltou três posições na tabela e, agora, ocupa o 11.º lugar, com oito de vantagem em relação ao Londrina, primeiro integrante da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time campineiro será na sexta-feira, diante do América-MG, postulante ao acesso, no Brinco de Ouro, às 21h30.