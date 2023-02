Cada vez mais a rotina do nosso dia a dia exige muito de cada um de nós. O ritmo das cidades, a frequência do trabalho e dos estudos, a quantidade de informações na mídia e nas redes sociais. Tudo está numa velocidade muito alta. E como seria bom poder aproveitar um momento tranquilo, sem o estresse diário e de autoconhecimento? Pois é, o Yoga talvez seja a resposta para esse problema.

A prática, que reúne diversas atividades disciplinares físicas, fortemente ligadas à meditação, tem origem na Índia há mais de 5.000 anos. Hoje, a Yoga está presente no mundo todo, sendo considerada uma das técnicas medicativas mais populares no globo, rompendo os limites das culturas milenares do oriente e invadindo o mundo ocidental.

A palavra “Yoga” vem do sânscrito e significa “unir”, “controlar”. Já na sua definição etimológica, o conceito remete ao ato de controle por meio da união dos vários sentidos do corpo. Por isso, é um método adotado por diversas pessoas: desde aquelas que buscam alívios de dores em partes do corpo, até para quem busca atingir um controle mental mais preciso e ativo.

O universo de conhecimento e práticas do Yoga é enorme. Você sabia que existem 8 filosofias dentro dessa modalidade? Será que qualquer pessoa pode começar a praticar? Você já deve ter ouvido algum incentivo de algum amigo para começar algumas sessões, não é? Se quer saber mais sobre a história e as particularidades do Yoga, além de dicas para iniciantes, acompanhe este artigo.

