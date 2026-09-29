Quantos deputados federais o Paraná vai eleger em 2026?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 ocorre neste domingo (4) e cerca de 8,6 milhões de eleitores irão às urnas no Paraná para definir representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores, governador e presidente da República. Para quem ainda analisa as possibilidades, o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná pode ajudar a ficar por dentro das candidaturas.

Na plataforma, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Também constam a declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

No domingo os paranaenses vão escolher 30 deputados federais, que ocuparão cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Justiça Eleitoral registrou no estado 414 candidaturas ao cargo, o que equivale a uma concorrência de 13,80 candidatos por vaga no Congresso Nacional.

Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, em que as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações conforme a votação total e preenchidas pelos candidatos mais votados dentro das legendas. Cada mandato tem duração de quatro anos e não há limite de vezes em que o mesmo parlamentar pode ser reeleito.

O que faz um deputado federal

Os deputados federais têm a função de legislar e fiscalizar e atuam no Congresso Nacional em questões definidas pela Constituição Federal de 1988 como de competência da União. Entre suas principais funções estão elaborar e analisar projetos de lei, apresentar emendas a projetos do governo, discutir reformas e alterações na Constituição, votar medidas provisórias apresentadas pelo Poder Executivo federal e fiscalizar as suas ações.

No âmbito da fiscalização, esses parlamentares podem instalar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar supostas irregularidades, convocar autoridades para prestar esclarecimentos e requerer informações a órgãos governamentais e fiscalizar e controlar atos do governo com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Também podem promover audiências públicas, discutir questões relevantes para a sociedade e realizar reuniões com grupos da sociedade.

Eles também votam o orçamento da União, lei anual que lista as receitas e despesas do governo federal, e têm o poder de indicar emendas, individuais ou de bancada (definidas conjuntamente pelos parlamentares de cada estado), para financiar projetos e ações nos estados e municípios que representam. Cada um tem direito a indicar R$ 40 milhões anuais em emendas individuais.

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