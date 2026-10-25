Pesquisa Quaest 2º turno: Flávio tem 51% e Lula 49% em 2026

A Quaest divulgou neste sábado (24), véspera do segundo turno, a última pesquisa do instituto com as intenções de voto para presidente da República antes da votação decisiva das eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 51% e Lula (PT) tem 49% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos — a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dados foram divulgados pelo G1.

Na última pesquisa Quaest antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 45%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Quaest de 2º turno para presidente da República em 2026

A Quaest fez uma pesquisa espontânea (quando não são mostrados os nomes dos candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são elencados os concorrentes antes da resposta dos entrevistados) de segundo turno.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 42%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Metodologia das pesquisas citadas:

3.702 entrevistados pela Quaest em 23 e 24 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-09158/2026.

3.702 entrevistados pela Quaest em 2 e 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.