Pesquisa Gerp 2º turno: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula 48%

O instituto Gerp divulgou neste sábado (24) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 52% e Lula (PT) chega a 48% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na última pesquisa Gerp antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Flávio aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Lula registrava 44%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Nesta véspera da votação decisiva, ainda segundo levantamento da Gerp pela pesquisa espontânea, a vantagem de Flávio sobre Lula é de três pontos percentuais: 47% contra 44%. Os indecisos somam 8%.

Pesquisa Gerp de 2º turno para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos antes da resposta do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mencionados os nomes dos concorrentes ao cargo) de segundo turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 44%

Outros: 1%

Não sabe: 8%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.400 entrevistados pela Gerp de 22 a 24 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-09327/2026.

2.400 entrevistados pela Gerp de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00509/2026.