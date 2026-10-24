Mais de 10 mil eleitores do Paraná tiveram seu local de votação alterado no segundo turno

No Paraná, eleitores de oito municípios tiveram seus locais de votação alterados para este domingo (25), dia de segundo turno. As mudanças ocorrem principalmente devido às chuvas que estão atingindo o estado e danificando as zonas eleitorais tradicionais nos municípios. Os maiores atingidos estão no interior de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR).

Em Paranacity, mais de dois mil eleitores tiveram mudanças no local de voto. Sete seções foram alteradas, e quem votava na escola estadual Santos Drumont, agora irá votar na APAE.

Já Cornélio Procópio, os eleitores da Fundação de Esportes, irão votar na escola municipal Angelo Mazzarotto ou no Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva. Ao todo, 1,36 mil eleitores são aptos para votar nessa região.

O TRE ressalta que os remanejamentos são feitos preferencialmente para locais próximos, para evitar que os eleitores façam deslocamentos desnecessários. No primeiro turno, 105 municípios paranaenses alteraram parte das suas seções eleitorais.

Mudanças pela chuva

A maior parte dos eleitores, cerca de 3,2 mil eleitores , são residentes do município de Barracão, no sudoeste do Paraná. O local de votação foi alterado devido a um temporal. A chuva atingiu a cidade nas primeiras horas da última sexta-feira (23).

O vento forte causou o destelhamento do colégio estadual Professora Leonor Castellano. As estruturas também tiveram suas fiações elétricas danificadas. Salas de aula e computadores também sofreram com a chuva.

Os eleitores do colégio foram alocados para votar no centro comunitário da Igreja Católica em frente à instituição. As equipes ainda estão avaliando o retorno das aulas nesta segunda-feira (26).

De acordo com o cartório da 131ª Zona Eleitoral, de Barracão, a medida visa garantir a segurança de todos os envolvidos na eleição. “O novo local de votação é amplo, acessível e se localiza em frente ao original”, detalha.

As mudanças são comunicadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) através do seu WhatsApp oficial, pelo número (41) 3330-8500. Também é possível verificar o local de votação por meio do autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no aplicativo do e-Título.