Eleitores devem verificar o local de votação antes do segundo turno; veja como

Alguns locais de votação sofreram alterações de última hora no Paraná, seja por problemas climáticos ou outros fatores. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que os remanejamentos são feitos pensando na segurança de todos que estão envolvidos no processo eleitoral.

Os eleitores podem facilmente consultar os seus locais de votação pelo site do TSE ou mesmo o aplicativo e-Título. Mas, é importante verificar a data de emissão do documento no aplicativo, pois se ele estiver desatualizado, é fundamental consultar o local apenas pelo site.

Site do TSE

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Encontre o ícone “Autoatendimento eleitoral”

No menu “Consultas”, escolha a opção “Onde votar”

Informe os dados solicitados (CPF ou número do título de eleitor; data de nascimento e nome da mãe)

Avance para consultar o endereço

Aplicativo e-Título

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Confira o nome e endereço da sua zona eleitoral do segundo turno

No aplicativo, também é possível traçar rotas entre o seu endereço atual e o local de votação