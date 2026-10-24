Segundo turno tem alerta vermelho para tempestades em todo o Paraná

Os eleitores que irão votar neste segundo turno neste domingo (24), vão precisar de atenção redobrada. A Defesa Civil Estadual emitiu alertas vermelho e laranja para praticamente todo o Paraná. Além disso, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) está monitorando diferentes áreas que estão sendo atingidas por temporais.

O Simepar ainda irá atuar nessa eleição em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) com Plano de Monitoramento Climático. Desde a semana passada, meteorologistas do Simepar estão emitindo boletins diários para auxiliar na logística do TRE-PR.

Durante o sábado (24) e o domingo (25), um meteorologista estará presencialmente no TRE-PR informando sobre as condições atmosféricas em tempo real, com apoio da equipe que faz o monitoramento ambiental 24 horas na sede do Simepar.

A informação antecipada das intempéries permite à equipe de logística do TRE planejar mudanças em caso de chuvas fortes em regiões de cartórios eleitorais.

Temporais em todo o estado

Até a manhã deste sábado (24), o acumulado de chuva já chegou a 100 milímetros na região de Pato Branco e Francisco Beltrão. Em Santa Maria do Oeste, até as 8h, o Simepar registrou rajadas de vento acima de 50 quilômetros por hora. Na madrugada de sexta-feira (23), Laranjeiras do Sul teve ventos de 76,7 km/h.

Além disso, o Simepar também registrou uma alta incidência de raios. Em Guarapuava foram mais de 500 até às 9h45 deste sábado.

Até a madrugada de domingo (25), a área, norte e oeste do Paraná, que abrange os municípios de Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Foz do Iguaçu, está em alerta vermelho de tempestades. Isso significa, de acordo com a Defesa Civil, que há um risco muito alto para alagamentos, enxurradas, quedas de árvores ou destelhamentos. Também é possível que haja falha na distribuição de energia.

O resto do estado está em alerta laranja, com risco alto para temporais severos com granizo e intensas rajadas de vento.

Chuva volumosa

O Simepar e a Defesa Civil ainda alertam para grandes volumes de chuva entre este sábado e a madrugada de domingo. De acordo com as entidades, a região sul, entre os municípios de Francisco Beltrão e União da Vitória, o acumulado pode ultrapassar 200 mm em menos de 24h.