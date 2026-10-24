Eleições 2026

Flávio Bolsonaro abre 1,4 ponto sobre Lula em última pesquisa antes do 2º turno

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Diógenes Freire Feitosa - Gazeta do Povo Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 24/10/26 11h44
Prefira a Tribuna no Google
Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A CNT/MDA divulgou neste sábado (24) a última pesquisa com as intenções de voto para presidente da República antes do segundo turno das eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,7% e Lula (PT) tem 49,3% das intenções de voto no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos — a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na última pesquisa CNT/MDA antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 47,8% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 42,1%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

+ Leia mais

Pesquisa CNT/MDA de 2º turno presidente da República em 2026

A CNT/MDA fez um cenário espontâneo (quando não são falados os nomes dos candidatos antes da resposta do eleitor) e um cenário estimulado (quando são ditos os nomes dos concorrentes previamente) de segundo turno.

Cenário espontâneo

  • Flávio Bolsonaro (PL): 45,4%
  • Lula (PT): 43,5%
  • Branco/Nulo: 5,8%
  • Indecisos: 5,3%

Cenário estimulado – votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,7%
  • Lula (PT): 49,3%

Metodologia das pesquisas citadas

  • 2.032 entrevistados pelo instituto MDA de 21 a 23 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02136/2026.
  • 2.007 entrevistados pelo instituto MDA de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-04756/2026.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google