Pesquisa Nexus/BTG mostra empate técnico no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou neste sábado (24) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 50,5% e Lula (PT) tem 49,5% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
Na última pesquisa Nexus/BTG Pactual antes do 1º turno, publicada em 28 de setembro, Lula aparecia com 44% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 39%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.
Na pesquisa espontânea, a diferença entre os dois é de 0,8 ponto percentual: 45,7% de Flávio contra 44,9% de Lula. Os indecisos somam 3,4%.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual de 2º turno para presidente em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são listados os políticos que estão na disputa) de segundo turno.
Cenário espontâneo
- Flávio Bolsonaro (PL): 45,7%
- Lula (PT): 44,9%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%
- Não sabe/Não respondeu: 3,4%
Cenário estimulado – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,5%
- Lula (PT): 49,5%
Metodologia das pesquisas citadas:
- 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus em 23 e 24 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08234/2026.
- 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.