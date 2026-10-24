Datafolha 2º turno 2026: Flávio tem 51% e Lula 49% em empate técnico

O Datafolha divulgou neste sábado (24) a última pesquisa para presidente da República no segundo turno das eleições 2026 . Considerando os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 49% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Os dados foram divulgados pelo G1.

Na última pesquisa Datafolha antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 42%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Datafolha de 2º turno para presidente em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados) e outro estimulado (quando os nomes dos concorrentes são relembrados antes da resposta) de segundo turno.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 45%

Outras respostas: 1%

Branco/Nulo/Nenhum: 3%

Indecisos: 4%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Metodologia das pesquisas citadas:

O Datafolha entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e Rede Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-BR-09540/2026.

O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.