Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula 49% em pesquisa para 2º turno do Instituto Palver

O Instituto Palver divulgou neste sábado (24) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República na véspera do segundo turno das eleições de 2026.

Flávio Bolsonaro (PL) registra 50% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 49% no cenário estimulado de votos totais.

Pesquisa Palver de 2º turno para presidente da República em 2026

A pesquisa Palver fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 49%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Indecisos: 0%

Metodologia: 5.000 entrevistados pela Palver de 22 a 24 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-01794/2026.