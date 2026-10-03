Gilmar Mendes libera propaganda que vincula Moro ao aborto no Paraná

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou uma decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que retirou do ar uma propaganda do candidato ao governo do estado Sandro Alex (PSD) que tenta vincular o senador Sergio Moro (Republicanos), que também disputa o cargo, à defesa do aborto.

Na propaganda, Alex cita trecho da tese de doutorado de Moro sobre decisão de 1973 da Suprema Corte dos Estados Unidos que permitiu o aborto.

No trabalho acadêmico, Moro escreveu que a decisão no caso Roe v. Wade, representou “solução intermediária para a questão do aborto, satisfazendo em parte as duas correntes absolutamente opostas sobre o tema, o que não deixa de ser razoável em vista de um improvável consenso sobre ele”.

A propaganda de Sandro Alex insinuava que para Moro o aborto seria uma solução razoável, quando na tese o senador se referia à decisão da Suprema Corte, não ao aborto em si. Moro conseguiu retirar a propaganda do ar e obter um direito de resposta, que também foi cassado por Gilmar Mendes. O ministro já manifestou diversas vezes ofensas a Moro.

Em vez de aguardar revisão do caso pelo TRE-PR ou recorrer ao TSE, Alex acionou o STF diretamente, dentro de uma ação de maio, relatada por Gilmar, que discutia propaganda negativa do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) contra o candidato a senador Deltan Dallagnol (Novo-PR). O ministro acolheu o pedido, permitindo, com isso, que Sandro Alex driblasse a distribuição por sorteio de novas ações no STF.

Para Gilmar, a propaganda de Alex não continha “manifestação errônea ou exagerada”, mas “questionamentos calcados em fatos públicos e ensejaram debates relevantes ao debate político-eleitoral”. “Não há, nas peças, qualquer espécie de desinformação. Pelo contrário, trata-se de manifestação legítima baseada em documentos públicos.”

Moro já afirmou ser favorável à exclusão de ilicitude no aborto nas hipóteses previstas na legislação brasileira: em caso de risco de vida para a mãe e gravidez resultante de estupro. Na atual campanha para o governo do Paraná, ele tem enfatizado posição pessoal contrária ao procedimento, afirmando que sua posição na tese foi distorcida.

“Quero deixar minha posição muito clara: sou contra o aborto e favorável à vida desde a gestação, vida esta que tem de ser protegida”, afirmou, em resposta às afirmações de adversários.

Pesquisa do instituto Neokemp divulgada neste sábado (3), aponta Sergio Moro (PL) com 48,1% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Na sequência, aparecem Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que somam 24,7% e 23,2%, respectivamente, empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

A Neokemp entrevistou 1.008 eleitores nos dias 1º e 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-05345/2026.