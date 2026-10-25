Eleições 2026

Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente a véspera do 2º turno, aponta AtlasIntel

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Tribuna do Paraná
Por Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 24/10/26 21h05
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa neste sábado (24), véspera do segundo turno, sobre a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,8% das intenções de voto, Lula (PT) soma 49,2%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. O resultado está em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 47% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 44,1%, com margem de erro de 1 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

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Pesquisa AtlasIntel de 2º turno para presidente em 2026

O instituto AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é mostrada antes da resposta) de segundo turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário estimulado – votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,8%
  • Lula (PT): 49,2%

Metodologia das pesquisas citadas:

  • 4.990 entrevistados pelo instituto AtlasIntel de 18 a 23 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-06380/2026.
  • 4.945 entrevistados pela AtlasIntel de 27 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-00999/2026.

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