Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente a véspera do 2º turno, aponta AtlasIntel

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa neste sábado (24), véspera do segundo turno, sobre a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,8% das intenções de voto, Lula (PT) soma 49,2%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. O resultado está em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Na última pesquisa AtlasIntel antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 47% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 44,1%, com margem de erro de 1 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.
Pesquisa AtlasIntel de 2º turno para presidente em 2026
O instituto AtlasIntel apresentou um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é mostrada antes da resposta) de segundo turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Cenário estimulado – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,8%
- Lula (PT): 49,2%
Metodologia das pesquisas citadas:
- 4.990 entrevistados pelo instituto AtlasIntel de 18 a 23 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-06380/2026.
- 4.945 entrevistados pela AtlasIntel de 27 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-00999/2026.