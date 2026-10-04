Eleições 2026: tudo o que você precisa saber para evitar imprevistos neste domingo

Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas para o primeiro turno das eleições de 2026. No Paraná, os locais de votação estarão abertos das 8h às 17h. Para evitar contratempos, a recomendação é conferir o endereço da seção eleitoral, separar um documento com foto e organizar antecipadamente os números dos candidatos.

O eleitor também deve ficar atento às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Embora seja permitido demonstrar individualmente a preferência por determinado candidato, práticas como boca de urna, propaganda eleitoral e uso de celular na cabine de votação são proibidas.

Além dos cuidados na hora de votar, quem depende do transporte coletivo terá uma facilidade. Curitiba oferecerá ônibus gratuitos neste domingo, assim como outros municípios paranaenses.

A Tribuna do Paraná reuniu as principais informações para ajudar os eleitores a organizar o dia e exercer o direito ao voto com tranquilidade.

Confira seu local de votação antes de sair de casa

Uma das orientações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é atualizar o aplicativo e-Título e verificar o endereço do local de votação, pois é possível ocorrer alterações, inclusive mudanças de sala ou de endereço.

A consulta antecipada evita deslocamentos desnecessários e permite identificar corretamente a zona e a seção eleitoral. Também é possível conferir essas informações pelos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem pretende utilizar o e-Título deve verificar se o aplicativo está instalado, atualizado e funcionando. O download e o primeiro acesso precisam ser realizados até este sábado (3), pois esses procedimentos ficam suspensos no dia da eleição.

Quais documentos são necessários para votar?

Não é obrigatório apresentar o título de eleitor impresso. Para a identificação, basta levar um documento oficial com fotografia, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

Documentos vencidos também são aceitos, desde que permitam identificar o eleitor. O e-Título pode substituir o documento físico de identificação quando apresenta a fotografia do titular. Caso o aplicativo não exiba a imagem, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Colinha eleitoral pode evitar erros na urna

A votação deste ano exige atenção especial. Serão seis escolhas, incluindo dois votos para o Senado Federal. Como cada cargo possui uma quantidade diferente de dígitos, a Justiça Eleitoral recomenda anotar os números dos candidatos antes de sair de casa.

A chamada colinha deve ser feita em papel, seguindo a ordem em que os cargos aparecem na urna eletrônica. Imprima aqui a sua.

Ordem de votação nas eleições de 2026

Confira a sequência e a quantidade de números que deverão ser digitados.

Sequência na hora do voto: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente. Tribuna do Paraná.

A ordem dos dois votos para senador não altera o peso de cada escolha. Entretanto, é necessário indicar dois candidatos diferentes para que ambos os votos sejam válidos.

A Tribuna disponibilizou uma colinha eleitoral para imprimir que pode ser preenchida antecipadamente e levada ao local de votação.

O que pode e o que não pode no dia da eleição?

O eleitor tem o direito de demonstrar sua preferência política, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. A legislação, porém, estabelece restrições para impedir a propaganda irregular e preservar a liberdade de escolha.

Entre as principais orientações estão:

É permitido: utilizar camisetas, bonés, adesivos e bandeiras que identifiquem a preferência por candidatos ou partidos, desde que a manifestação seja individual e silenciosa.

É proibido: realizar boca de urna, distribuir material de campanha, promover aglomerações com manifestações coletivas ou tentar convencer outros eleitores.

É permitido: levar uma colinha de papel com os números dos candidatos.

É proibido: entrar na cabine de votação com celular, câmera fotográfica ou qualquer equipamento capaz de registrar imagens.

É permitido: utilizar o e-Título durante a identificação, quando necessário, antes de entrar na cabine.

Quem levar o celular deverá desligá-lo e deixá-lo no local indicado pelos mesários antes de se dirigir à urna. A proibição de aparelhos eletrônicos na cabine busca garantir o sigilo do voto.

Idosos e pessoas com deficiência terão atendimento prioritário

A Justiça Eleitoral também estabelece medidas para facilitar o acesso de eleitores que necessitam de atendimento especial. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar auxílio ao chegar ao local de votação.

Nesses casos, a orientação do TRE-PR é procurar o coordenador de acessibilidade, responsável por encaminhar as solicitações e prestar as informações necessárias.

Eleitores com mais de 80 anos têm prioridade absoluta e não precisam aguardar na fila comum. A medida busca reduzir o tempo de espera e garantir condições adequadas de atendimento.

Ônibus gratuitos em Curitiba e em outras cidades do Paraná

Quem pretende utilizar o transporte coletivo para votar em Curitiba não precisará pagar passagem neste domingo. A gratuidade foi estabelecida pela prefeitura e contempla as linhas convencionais e integradas à Rede Integrada de Transporte (RIT).

A frota funcionará conforme a tabela de sábado, que oferece mais veículos em circulação do que a programação habitual de domingo. Nos terminais e nas estações-tubo, o embarque será realizado pelas portas de isenção.

A medida, entretanto, não contempla as linhas Madrugueiros e Turismo, que continuarão cobrando tarifa normalmente.

Em todo o Paraná, 201 municípios informaram ao TRE-PR que disponibilizarão transporte coletivo gratuito no dia da eleição. Os itinerários e horários devem ser consultados diretamente nos canais oficiais de cada prefeitura.

Haverá Lei Seca no Paraná?

Não há proibição estadual da venda e do consumo de bebidas alcoólicas no Paraná neste domingo. A chamada Lei Seca eleitoral não é uma determinação nacional, e sua adoção depende das autoridades responsáveis em cada região.

Isso significa que bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais paranaenses não estão sujeitos a uma restrição geral estadual relacionada à venda de bebidas alcoólicas por causa das eleições. Eventuais determinações locais devem ser observadas.

Previsão do tempo indica chuva e risco de tempestades em Curitiba

Quem vai votar em Curitiba deve incluir o guarda-chuva nos preparativos. A previsão para este domingo aponta temperaturas entre 14°C e 20°C, com possibilidade de chuva e tempestades, especialmente durante a manhã e próximo ao meio-dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade para domingo, com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e granizo. O cenário exige atenção especial durante os deslocamentos. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa e evitar áreas alagadas.

Quem não puder votar deve justificar a ausência

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral poderá justificar a ausência no próprio domingo, durante o horário de votação. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título ou presencialmente, em um local habilitado pela Justiça Eleitoral.

Quem não votar nem justificar no dia terá até 60 dias após o turno para apresentar a justificativa, acompanhada da documentação necessária. Cada turno é considerado uma eleição independente. Portanto, quem faltar aos dois turnos deverá justificar cada ausência separadamente.

As informações sobre o procedimento estão disponíveis nosite oficial do Tribunal Superior Eleitoral.

Atenção às mudanças no trânsito em Curitiba

Além de conferir o endereço da seção eleitoral, os motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito.

A Rua João Parolin, nas proximidades da sede do TRE-PR, terá um trecho interditado entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Aluízio Finzetto. O bloqueio está previsto para ocorrer das 5h às 22h deste domingo.

A alteração permitirá a movimentação dos veículos envolvidos na organização das eleições. A recomendação é evitar o trecho e utilizar caminhos alternativos.

Quando começa a apuração dos votos?

A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila até esse horário terá o direito de votar, mesmo que o atendimento seja concluído mais tarde.

A divulgação dos resultados poderá começar após o encerramento da votação. Caso seja necessário, o segundo turno das eleições para presidente e governador será realizado em 25 de outubro.

Confira o que fazer antes de sair para votar

Checklist do eleitor

Conferir o endereço e a seção eleitoral no e-Título ou no site do TSE

Separar um documento oficial com foto

Preparar a colinha de papel com os números dos candidatos

Consultar os horários do transporte coletivo

Verificar a previsão do tempo e levar guarda-chuva

Planejar o deslocamento para chegar antes das 17h

Desligar e guardar o celular antes de entrar na cabine de votação

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores busquem informações nos canais oficiais para esclarecer dúvidas e evitar a circulação de notícias falsas. A consulta antecipada e o planejamento do deslocamento ajudam a tornar o dia de votação mais tranquilo.