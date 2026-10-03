Eleições 2026: baixe e imprima a colinha para não errar na hora de votar

Para ajudar o eleitor paranaense a organizar os votos de forma rápida, a Tribuna do Paraná disponibiliza a colinha eleitoral 2026. O modelo pronto para baixar e imprimir foi preparado para evitar o esquecimento dos números dos candidatos na hora da votação.

Neste pleito, cada eleitor registrará seis escolhas na urna eletrônica. Como o uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido na cabine de votação para garantir o sigilo do voto, a anotação em papel é a forma recomendada para evitar imprevistos.

Para consultar a lista de concorrentes e conferir as informações de cada chapa, o eleitor pode acessar o portal Tribuna do Paraná – Eleições 2026.

Ordem de votação na urna eletrônica

Ao se posicionar diante da urna, a digitação dos votos segue esta sequência:

Deputado Federal – 4 dígitos Deputado Estadual – 5 dígitos Senador 1 – 3 dígitos Senador 2 – 3 dígitos Governador – 2 dígitos Presidente da República – 2 dígitos

Voto para o Senado

Nesta eleição, duas cadeiras estão em disputa para o Senado Federal. Por isso, o eleitor vota duas vezes para o cargo.

É necessário escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo número for digitado para a opção de “Senador 1” e “Senador 2”, o segundo voto será anulado.

Como utilizar a colinha

Baixe o modelo da Colinha Eleitoral 2026 no topo desta matéria. Imprima o arquivo ou copie os dígitos no papel, mantendo a ordem da urna. Preencha os números dos candidatos escolhidos. Leve o papel para o local de votação.

Dúvidas sobre seções, títulos ou regras do processo eleitoral podem ser consultadas nas orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no portal do TRE-PR.