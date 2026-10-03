Eleições 2026: horário de votação e qual documento levar. Veja o guia completo

Com a proximidade das eleições deste domingo (4), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha de Souza, reforça algumas orientações para que os eleitores compareçam às urnas sem imprevistos. Entre os principais cuidados estão a conferência do local de votação, a apresentação de um documento de identificação com foto e a preparação de uma colinha com os números dos candidatos. Você pode votar entre 8h e 17h desde domingo.

Uma das primeiras recomendações é atualizar o aplicativo e-Título antes de sair de casa. A medida permite consultar o endereço e a seção eleitoral, além de identificar eventuais alterações no local de votação.

“Eleitor, atualize seu e-Título no celular para verificar o local de votação, que pode ter alguma alteração, como uma mudança de sala ou até mesmo de endereço. Com essa atualização, você terá certeza de onde deverá comparecer para votar no dia 4 de outubro”, orienta o desembargador.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. Documentos vencidos também são aceitos, desde que permitam identificar o eleitor.

Colinha ajuda a evitar erros na hora de votar

Neste ano, os brasileiros vão escolher representantes para seis cargos, com dois votos destinados ao Senado Federal. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores anotem previamente os números dos candidatos e levem uma colinha de papel.

“É muito importante levar a colinha nesta eleição, porque serão seis escolhas: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. O eleitor deve chegar preparado, pois não poderá utilizar o celular ou qualquer aparelho que permita registrar o voto”, explica Falavinha de Souza.

O uso de celulares, câmeras e outros equipamentos capazes de registrar imagens é proibido na cabine de votação. A restrição tem como objetivo preservar o sigilo do voto, garantido pela Constituição Federal.

O que pode e o que não pode no dia da eleição

O eleitor poderá demonstrar individualmente sua preferência política por meio de camisetas, bonés, bandeiras e adesivos. Entretanto, a manifestação deve ser silenciosa, sem abordagens destinadas a convencer outras pessoas ou promover candidatos.

“O eleitor pode fazer a manifestação silenciosa de sua opção política, utilizando uma camiseta, um boné ou um adesivo, sem problema nenhum. O que não é permitido é realizar manifestações que busquem convencer outras pessoas ou influenciar a escolha de outros eleitores no dia da votação”, esclarece o presidente do TRE-PR.

Idosos e pessoas com deficiência têm atendimento prioritário

A Justiça Eleitoral também reforça as medidas de acessibilidade e atendimento prioritário. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar auxílio no local de votação. Já as pessoas com mais de 80 anos têm prioridade absoluta em relação aos demais eleitores.

“Ao chegar ao local de votação, os eleitores que necessitarem de auxílio podem procurar o coordenador de acessibilidade. Para aqueles com mais de 80 anos, a preferência é absoluta. Essas pessoas têm prioridade no atendimento e não precisam aguardar na fila comum”, destaca o desembargador.

Falavinha de Souza também recomenda que os eleitores procurem informações nos canais oficiais da Justiça Eleitoral para evitar notícias falsas e esclarecer dúvidas antes da votação.

“Todo voto importa. Você tem o direito de escolher o futuro do país e do seu estado. Por isso, peço que compareça tranquilamente ao local de votação, esclareça suas dúvidas com os profissionais da Justiça Eleitoral e siga as orientações para que todos tenham uma boa eleição”, conclui.

Tribuna prepara colinha para facilitar a votação

Para ajudar os eleitores a organizar os números dos candidatos, a Tribuna preparou uma colinha que pode ser utilizada no dia da eleição. O material permite anotar antecipadamente as escolhas e conferir a sequência dos cargos na urna eletrônica.

A recomendação é preencher a colinha antes de sair de casa e levá-la impressa ou escrita em papel, já que o uso do celular é proibido na cabine de votação.