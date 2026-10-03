Como consultar seu local de votação correto e evitar transtornos nas eleições 2026

Neste domingo (4), milhões de brasileiros vão às urnas para o primeiro turno das eleições de 2026. Para evitar deslocamentos desnecessários e atrasos, a orientação é conferir antecipadamente o local de votação. A medida é especialmente importante para quem não atualizou o aplicativo e-Título ou não sabe se houve alguma alteração no endereço da seção eleitoral.

A consulta pode ser feita diretamente pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem a necessidade de instalar ou atualizar o aplicativo. Basta acessar o portal da Justiça Eleitoral, selecionar a opção de consulta ao local de votação e informar os dados solicitados.

Para isso, é necessário acessar a opção “Consultas” e, em seguida, “Onde votar”. O sistema solicita informações como nome completo ou número do título, data de nascimento e nome da mãe. O resultado apresenta o endereço atualizado, a zona e a seção eleitoral.

Quem utiliza o e-Título deve verificar se o aplicativo está atualizado. Depois de acessar a ferramenta, basta selecionar “Onde votar”. O serviço também permite consultar a rota até o endereço indicado. Caso o aplicativo apresente problemas, a consulta pelo site do TSE é uma alternativa.

A atenção deve ser redobrada por quem solicitou transferência temporária ou teve a zona eleitoral alterada. O endereço utilizado em eleições anteriores pode não ser o mesmo deste ano.

Serviço: a consulta é gratuita e está disponível na página oficial de consulta ao local de votação do TSE.