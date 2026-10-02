Domingo de eleição terá ônibus de graça em 201 cidades do Paraná; veja a lista

O primeiro turno das Eleições Gerais 2026 ocorre neste domingo (4) e 201 municípios paranaenses terão transporte público gratuito para que os eleitores exerçam o direito ao voto.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a medida visa facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e incentivar o comparecimento às urnas.
O tribunal disponibilizou a lista dos municípios, mas informações sobre os itinerários e os horários das linhas devem ser consultadas no site de cada prefeitura. A Justiça Eleitoral reforça que é proibido o fornecimento, no dia da eleição, de transporte com finalidade eleitoral por parte de candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias.
Lista dos municípios do Paraná que terão transporte gratuito nas eleições
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alvorada do Sul
- Ampére
- Anahy
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Araucária
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Balsa Nova
- Bandeirantes
- Bela Vista do Paraíso
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bocaiúva do Sul
- Bom Sucesso
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Rio Branco do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Magro
- Cândido de Abreu
- Candói
- Cantagalo
- Capitão Leônidas Marques
- Carambeí
- Carlópolis
- Cascavel
- Castro
- Cerro Azul
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Cianorte
- Clevelândia
- Conselheiro Mairinck
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Cruz Machado
- Cruzeiro do Iguaçu
- Curitiba
- Curiúva
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Doutor Camargo
- Doutor Ulysses
- Engenheiro Beltrão
- Esperança Nova
- Fazenda Rio Grande
- Fênix
- Figueira
- Floresta
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- General Carneiro
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guapirama
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Ibaiti
- Iguatu
- Inácio Martins
- Indianópolis
- Ipiranga
- Iporã
- Irati
- Itaipulândia
- Itambé
- Itapejará D’Oeste
- Itaperuçu
- Ivaí
- Ivatuba
- Jaboti
- Jaguapitã
- Jandaia do Sul
- Japira
- Japurá
- Joaquim Távora
- Jussara
- Kaloré
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Loanda
- Londrina
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandirituba
- Mangueirinha
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Maringá
- Mariópolis
- Marumbi
- Matelândia
- Matinhos
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Mirador
- Morretes
- Nova América da Colina
- Nova Cantu
- Nova Fátima
- Nova Laranjeiras
- Nova Santa Bárbara
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Paiçandu
- Palmas
- Palmeira
- Paraíso do Norte
- Paranaguá
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Perobal
- Pérola
- Piên
- Pinhalão
- Pitanga
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Rico
- Porto Vitória
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quatiguá
- Quatro Barras
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Ramilândia
- Realeza
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Negro
- Rolândia
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santana do Itararé
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge D’Oeste
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José da Boa Vista
- São José dos Pinhais
- São Manoel do Paraná
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Saudade do Iguaçu
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Sulina
- Tomazina
- Tunas do Paraná
- Turvo
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
- Wenceslau Braz