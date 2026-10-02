Domingo de eleição terá ônibus de graça em 201 cidades do Paraná; veja a lista

O primeiro turno das Eleições Gerais 2026 ocorre neste domingo (4) e 201 municípios paranaenses terão transporte público gratuito para que os eleitores exerçam o direito ao voto.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a medida visa facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e incentivar o comparecimento às urnas.

O tribunal disponibilizou a lista dos municípios, mas informações sobre os itinerários e os horários das linhas devem ser consultadas no site de cada prefeitura. A Justiça Eleitoral reforça que é proibido o fornecimento, no dia da eleição, de transporte com finalidade eleitoral por parte de candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias.

Lista dos municípios do Paraná que terão transporte gratuito nas eleições

Adrianópolis Agudos do Sul Altamira do Paraná Altônia Alvorada do Sul Ampére Anahy Apucarana Arapongas Arapoti Araucária Assaí Assis Chateaubriand Balsa Nova Bandeirantes Bela Vista do Paraíso Bituruna Boa Esperança Boa Esperança do Iguaçu Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bocaiúva do Sul Bom Sucesso Bom Sucesso do Sul Braganey Rio Branco do Sul Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambará Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campina Grande do Sul Campo Bonito Campo do Tenente Campo Magro Cândido de Abreu Candói Cantagalo Capitão Leônidas Marques Carambeí Carlópolis Cascavel Castro Cerro Azul Céu Azul Chopinzinho Cianorte Clevelândia Conselheiro Mairinck Contenda Corbélia Coronel Domingos Soares Cruz Machado Cruzeiro do Iguaçu Curitiba Curiúva Diamante do Sul Dois Vizinhos Douradina Doutor Camargo Doutor Ulysses Engenheiro Beltrão Esperança Nova Fazenda Rio Grande Fênix Figueira Floresta Foz do Iguaçu Foz do Jordão Francisco Alves General Carneiro Goioxim Grandes Rios Guaíra Guapirama Guaraci Guaraniaçu Guarapuava Guaratuba Ibaiti Iguatu Inácio Martins Indianópolis Ipiranga Iporã Irati Itaipulândia Itambé Itapejará D’Oeste Itaperuçu Ivaí Ivatuba Jaboti Jaguapitã Jandaia do Sul Japira Japurá Joaquim Távora Jussara Kaloré Laranjeiras do Sul Lindoeste Loanda Londrina Mamborê Mandaguaçu Mandirituba Mangueirinha Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Maringá Mariópolis Marumbi Matelândia Matinhos Mato Rico Mauá da Serra Mirador Morretes Nova América da Colina Nova Cantu Nova Fátima Nova Laranjeiras Nova Santa Bárbara Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Paiçandu Palmas Palmeira Paraíso do Norte Paranaguá Pato Branco Paula Freitas Perobal Pérola Piên Pinhalão Pitanga Ponta Grossa Pontal do Paraná Porto Amazonas Porto Barreiro Porto Rico Porto Vitória Primeiro de Maio Prudentópolis Quatiguá Quatro Barras Querência do Norte Quinta do Sol Quitandinha Ramilândia Realeza Rio Bom Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rio Negro Rolândia Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salto do Itararé Santa Amélia Santa Cecília do Pavão Santa Izabel do Oeste Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Tereza do Oeste Santana do Itararé São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João São João do Triunfo São Jorge D’Oeste São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José da Boa Vista São José dos Pinhais São Manoel do Paraná São Miguel do Iguaçu São Pedro do Paraná São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Saudade do Iguaçu Sertanópolis Siqueira Campos Sulina Tomazina Tunas do Paraná Turvo União da Vitória Vera Cruz do Oeste Verê Virmond Vitorino Wenceslau Braz