Eleições

Domingo de eleição terá ônibus de graça em 201 cidades do Paraná; veja a lista

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/10/26 19h00
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Ônibus metropolitano em circulação na capital.
Ônibus metropolitano em circulação na capital. Foto: Jonathan Campos / arquivo Gazeta do Povo.

O primeiro turno das Eleições Gerais 2026 ocorre neste domingo (4) e 201 municípios paranaenses terão transporte público gratuito para que os eleitores exerçam o direito ao voto.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a medida visa facilitar o deslocamento da população até os locais de votação e incentivar o comparecimento às urnas.

O tribunal disponibilizou a lista dos municípios, mas informações sobre os itinerários e os horários das linhas devem ser consultadas no site de cada prefeitura. A Justiça Eleitoral reforça que é proibido o fornecimento, no dia da eleição, de transporte com finalidade eleitoral por parte de candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias.

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Lista dos municípios do Paraná que terão transporte gratuito nas eleições

  1. Adrianópolis
  2. Agudos do Sul
  3. Altamira do Paraná
  4. Altônia
  5. Alvorada do Sul
  6. Ampére
  7. Anahy
  8. Apucarana
  9. Arapongas
  10. Arapoti
  11. Araucária
  12. Assaí
  13. Assis Chateaubriand
  14. Balsa Nova
  15. Bandeirantes
  16. Bela Vista do Paraíso
  17. Bituruna
  18. Boa Esperança
  19. Boa Esperança do Iguaçu
  20. Boa Ventura de São Roque
  21. Boa Vista da Aparecida
  22. Bocaiúva do Sul
  23. Bom Sucesso
  24. Bom Sucesso do Sul
  25. Braganey
  26. Rio Branco do Sul
  27. Cafelândia
  28. Cafezal do Sul
  29. Califórnia
  30. Cambará
  31. Cambira
  32. Campina da Lagoa
  33. Campina do Simão
  34. Campina Grande do Sul
  35. Campo Bonito
  36. Campo do Tenente
  37. Campo Magro
  38. Cândido de Abreu
  39. Candói
  40. Cantagalo
  41. Capitão Leônidas Marques
  42. Carambeí
  43. Carlópolis
  44. Cascavel
  45. Castro
  46. Cerro Azul
  47. Céu Azul
  48. Chopinzinho
  49. Cianorte
  50. Clevelândia
  51. Conselheiro Mairinck
  52. Contenda
  53. Corbélia
  54. Coronel Domingos Soares
  55. Cruz Machado
  56. Cruzeiro do Iguaçu
  57. Curitiba
  58. Curiúva
  59. Diamante do Sul
  60. Dois Vizinhos
  61. Douradina
  62. Doutor Camargo
  63. Doutor Ulysses
  64. Engenheiro Beltrão
  65. Esperança Nova
  66. Fazenda Rio Grande
  67. Fênix
  68. Figueira
  69. Floresta
  70. Foz do Iguaçu
  71. Foz do Jordão
  72. Francisco Alves
  73. General Carneiro
  74. Goioxim
  75. Grandes Rios
  76. Guaíra
  77. Guapirama
  78. Guaraci
  79. Guaraniaçu
  80. Guarapuava
  81. Guaratuba
  82. Ibaiti
  83. Iguatu
  84. Inácio Martins
  85. Indianópolis
  86. Ipiranga
  87. Iporã
  88. Irati
  89. Itaipulândia
  90. Itambé
  91. Itapejará D’Oeste
  92. Itaperuçu
  93. Ivaí
  94. Ivatuba
  95. Jaboti
  96. Jaguapitã
  97. Jandaia do Sul
  98. Japira
  99. Japurá
  100. Joaquim Távora
  101. Jussara
  102. Kaloré
  103. Laranjeiras do Sul
  104. Lindoeste
  105. Loanda
  106. Londrina
  107. Mamborê
  108. Mandaguaçu
  109. Mandirituba
  110. Mangueirinha
  111. Maria Helena
  112. Marialva
  113. Marilândia do Sul
  114. Maringá
  115. Mariópolis
  116. Marumbi
  117. Matelândia
  118. Matinhos
  119. Mato Rico
  120. Mauá da Serra
  121. Mirador
  122. Morretes
  123. Nova América da Colina
  124. Nova Cantu
  125. Nova Fátima
  126. Nova Laranjeiras
  127. Nova Santa Bárbara
  128. Novo Itacolomi
  129. Ortigueira
  130. Ourizona
  131. Paiçandu
  132. Palmas
  133. Palmeira
  134. Paraíso do Norte
  135. Paranaguá
  136. Pato Branco
  137. Paula Freitas
  138. Perobal
  139. Pérola
  140. Piên
  141. Pinhalão
  142. Pitanga
  143. Ponta Grossa
  144. Pontal do Paraná
  145. Porto Amazonas
  146. Porto Barreiro
  147. Porto Rico
  148. Porto Vitória
  149. Primeiro de Maio
  150. Prudentópolis
  151. Quatiguá
  152. Quatro Barras
  153. Querência do Norte
  154. Quinta do Sol
  155. Quitandinha
  156. Ramilândia
  157. Realeza
  158. Rio Bom
  159. Rio Bonito do Iguaçu
  160. Rio Branco do Ivaí
  161. Rio Negro
  162. Rolândia
  163. Rondon
  164. Rosário do Ivaí
  165. Sabáudia
  166. Salto do Itararé
  167. Santa Amélia
  168. Santa Cecília do Pavão
  169. Santa Izabel do Oeste
  170. Santa Lúcia
  171. Santa Maria do Oeste
  172. Santa Tereza do Oeste
  173. Santana do Itararé
  174. São Carlos do Ivaí
  175. São Jerônimo da Serra
  176. São João
  177. São João do Triunfo
  178. São Jorge D’Oeste
  179. São Jorge do Ivaí
  180. São Jorge do Patrocínio
  181. São José da Boa Vista
  182. São José dos Pinhais
  183. São Manoel do Paraná
  184. São Miguel do Iguaçu
  185. São Pedro do Paraná
  186. São Sebastião da Amoreira
  187. São Tomé
  188. Sapopema
  189. Saudade do Iguaçu
  190. Sertanópolis
  191. Siqueira Campos
  192. Sulina
  193. Tomazina
  194. Tunas do Paraná
  195. Turvo
  196. União da Vitória
  197. Vera Cruz do Oeste
  198. Verê
  199. Virmond
  200. Vitorino
  201. Wenceslau Braz
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