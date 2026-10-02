Frente fria e ciclone deixam Paraná em alerta para temporais neste fim de semana

A chegada de uma nova frente fria associada à formação de um ciclone extratropical promete mudar o tempo em praticamente todas as regiões do Paraná neste fim de semana. A estabilidade dos últimos dias dá lugar a um cenário de frio, céu encoberto e alto risco de tempestades, com rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h.

A mudança no clima começa a ser sentida nesta sexta-feira (2). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será marcado por muita nebulosidade, pouca presença de sol e queda nas temperaturas em relação aos dias anteriores.

Se a sexta-feira funciona como uma transição, o fim de semana concentrará os episódios mais severos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para o avanço das áreas de instabilidade reforçadas pelo ciclone. A partir de sábado (3), a combinação do calor acumulado nos últimos dias com a umidade vinda do Norte favorece a formação de nuvens carregadas.

A previsão é de tempestades acompanhadas de descargas elétricas (raios), eventual queda de granizo e ventos fortes. As rajadas mais intensas podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, patamar que exige cuidado reforçado da população devido ao risco de queda de galhos, árvores, alagamentos pontuais e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

De acordo com a meteorologia, o avanço do ciclone deve atingir primeiro as regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, avançando rapidamente para os Campos Gerais, o Norte e a Grande Curitiba ao longo do domingo. No Litoral, o vento forte também pode deixar o mar agitado, com ressaca e ondas elevadas.

Recomendações de segurança

Diante da previsão de ventania e chuva forte, a Defesa Civil orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas fragilizadas durante os temporais. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de sinalização.

Em caso de emergência ou estragos provocados pelo tempo, os telefones de atendimento são o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros).