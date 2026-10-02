Refinaria em Araucária terá investimento de R$ 800 milhões da Petrobras

A Petrobras inicia em na próxima segunda-feira (5) uma parada programada de manutenção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A companhia prevê investir cerca de R$ 800 milhões nas atividades, que devem mobilizar aproximadamente 6 mil trabalhadores no pico dos serviços.

A parada está prevista para terminar na segunda quinzena de novembro e, segundo a Petrobras, as empresas contratadas para os serviços priorizaram a contratação de profissionais locais.

Os equipamentos passarão por inspeções, manutenções e intervenções durante o período, com os principais trabalhos sendo realizados na Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido e nas unidades de Hidrotratamento de Diesel e de Gasolina, além de unidades auxiliares da refinaria.

A Repar tem capacidade de processamento de 33 mil metros cúbicos de petróleo por dia. Entre os principais produtos estão diesel, gasolina, GLP, querosene de aviação (QAV), asfalto, coque, propeno, óleo combustível e óleo marítimo.

Cerca de 85% da produção da refinaria é destinada aos mercados do Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O volume excedente é direcionado para outras regiões do país ou para exportação.