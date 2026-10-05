Deltan e Filipe são os novos senadores do Paraná, mas quem são seus suplentes?

A partir de 2027 o Paraná terá três novos representantes no Senado Federal. Além do advogado Luiz Felipe Cunha, que é suplente de Sergio Moro – eleito governador do Paraná neste domingo – o estado será representado por Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL). Cada um deles, leva consigo dois suplentes, que assumem o cargo em caso de impossibilidade dos titulares.

Conheça, a seguir, quem são os suplentes de Deltan e Filipe:

Deltan Dallagnol (Novo)

Wilson Picler (PL) – Primeiro suplente

Wilson Picler é empresário do setor educacional e fundador do Grupo Uninter, instituição de ensino superior com sede em Curitiba. Além da experiência na iniciativa privada, possui trajetória política e já exerceu mandato como deputado federal pelo Paraná.

Com a eleição de Deltan Dallagnol, Picler tornou-se seu primeiro suplente no Senado. Sua trajetória reúne atividades empresariais, experiência parlamentar e atuação na área da educação, especialmente no ensino superior.

Markenson Marques dos Santos (Novo) – Segundo suplente

Markenson Marques dos Santos é empresário e fundador da Cargolift, companhia que atua no setor de transporte e logística. Sua trajetória profissional está ligada ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de soluções para o transporte de cargas. Além das atividades empresariais, também possui experiência no automobilismo.

Filiado ao Partido Novo, Markenson conquistou a segunda suplência de Deltan Dallagnol. Sua participação na chapa levou ao grupo político a experiência de um representante do setor logístico, atividade importante para a economia paranaense.

Filipe Barros (PL)

Paulo Base (PL) – Primeiro suplente

Paulo Henrique Carrano Santos, conhecido como Paulo Base, nasceu em Curitiba e é advogado. Com experiência na área política, atuou como assessor de Filipe Barros e também ocupou cargo na administração municipal de Curitiba. Sua trajetória reúne atividades jurídicas e participação nos bastidores da política paranaense.

Filiado ao Partido Liberal (PL), Paulo Base tornou-se primeiro suplente de Filipe Barros no Senado. Sua eleição consolidou a parceria política com o deputado federal, com quem já trabalhava antes da disputa eleitoral.

Sergio Domingues (PL) – Segundo suplente

Sergio Roberto Domingues nasceu em Curitiba e é empresário. Sua trajetória reúne experiência na iniciativa privada e participação na política partidária, tendo exercido a presidência do antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na capital paranaense.

Domingues conquistou a segunda suplência de Filipe Barros pelo Partido Liberal (PL). Sua participação na chapa reuniu experiência empresarial e atuação partidária no cenário político paranaense.

Luiz Felipe Cunha (PL)

O segundo suplente do agora governador Sergio Moro, que fica com o posto de suplente de Luiz Felipe Cunha é o empresário Ricardo Augusto Guerra, empresário e diretor-executivo do Grupo Guerra.