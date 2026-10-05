Câmara dos Deputados

Quem ficou como suplente para deputado federal? Veja os mais votados no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 05/10/26 12h40
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Fotografia em enquadramento amplo com plano geral em perspectiva superior (ângulo plongée) do plenário da Assembleia Legislativa durante uma sessão deliberativa. Em primeiro plano, à esquerda, destaca-se a mesa diretora curvada em madeira clara, onde membros da mesa e secretários estão sentados em cadeiras de couro preto diante de notebooks, microfones e documentos. No plano intermediário, estendem-se as bancadas semicirculares de madeira clara dispostas em patamares ascendentes, onde diversos parlamentares de trajes formais (em sua maioria de terno e gravata) acompanham os trabalhos plenários. Ao centro da área de circulação entre os setores de bancadas, veem-se alguns assessores e profissionais de imprensa em pé. Ao fundo, a galeria de assentos com poltronas pretas dispostas em anfiteatro completa o ambiente de arquitetura moderna, sob iluminação técnica e neutra de auditório institucional. No canto superior esquerdo, observa-se o trecho de um painel ou monitor exibindo cronômetro digital e transmissão.
Veja quem são os mais votados de cada legenda. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

Além dos 30 deputados federais eleitos neste domingo (4), outros 184 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, o MDB reúne o maior número de suplentes, com 28 candidatos. Na sequência, aparecem o PL (27), o Novo (26) e o Podemos (26).

Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Câmara dos Deputados, em Brasília, o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.

Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Luisa Canziani (União), com 80.485 votos; Luiz Nishimori (PSD), com 63.347; Marcelo Rangel (PSD), com 62.686; Jocelito Canto (PP), com 61.262; Dilceu Sperafico (PP), com 59.451; e Tadeu Veneri (PT), com 57.105 votos.

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A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia. 

Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:

UNIÃO

  1. Luisa Canziani — 80.485 votos
  2. Santin Roveda — 52.776
  3. Diego Garcia — 46.072
  4. Hermes Frangão Parcianello — 44.747
  5. Flávio Ferrari – Faca na Bota — 32.591

PSD

  1. Luiz Nishimori — 63.347 votos
  2. Marcelo Rangel — 62.686
  3. Marco Brasil — 41.461
  4. Darlan Scalco — 30.653
  5. Heraldo Trento — 19.082

PP

  1. Jocelito Canto — 61.262 votos
  2. Dilceu Sperafico — 59.451
  3. Cristina Silvestri — 40.784
  4. Marcelo Dal Negro — 37.042
  5. Naiany Hruschka — 17.348

PT

  1. Tadeu Veneri — 57.105 votos
  2. Welter — 44.863
  3. Luciana Rafagnin — 43.547
  4. André Vargas — 34.619
  5. Marlei Fernandes — 21.457

MDB

  1. Karime Fayad — 56.794 votos
  2. Wilson Soler — 22.940
  3. Rogerio Carboni — 22.785
  4. Professora Marli do Esporte — 10.072
  5. Professor Euler — 9.922

PL

  1. Gilson de Souza — 45.113 votos
  2. Aline Sleutjes — 44.135
  3. Delegado Tito Xerifão — 43.097
  4. Stephanes — 25.408
  5. Rafael Dantas — 19.825

REPUBLICANOS

  1. Pastor Carlos Eduardo — 43.322 votos
  2. Meri Martins — 37.305
  3. Marcio Pacheco — 37.100
  4. Eder Bublitz — 18.036
  5. Jorge Derbli — 17.675

NOVO

  1. Neto Santos da Multiloja — 39.702 votos
  2. Homero Marchese — 29.437
  3. Indiara Barbosa — 13.434
  4. Eduardo Gazzi — 7.108
  5. Dr Magno — 4.334

PODE

  1. Rodrigo Estacho — 38.283 votos
  2. Felipe Juliani — 29.916
  3. Renan Ceschin — 20.013
  4. Delegado Guilherme Dias — 18.207
  5. Sargento Tânia Guerreiro — 7.512

PV

  1. Rosane Ferreira — 6.692 votos

PCdoB

  1. Professora Amábile — 2.683 votos
  2. Toninho da Instalbombas — 576 votos
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