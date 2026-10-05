Quem ficou como suplente para deputado federal? Veja os mais votados no Paraná

Além dos 30 deputados federais eleitos neste domingo (4), outros 184 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, o MDB reúne o maior número de suplentes, com 28 candidatos. Na sequência, aparecem o PL (27), o Novo (26) e o Podemos (26).
Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Câmara dos Deputados, em Brasília, o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.
Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Luisa Canziani (União), com 80.485 votos; Luiz Nishimori (PSD), com 63.347; Marcelo Rangel (PSD), com 62.686; Jocelito Canto (PP), com 61.262; Dilceu Sperafico (PP), com 59.451; e Tadeu Veneri (PT), com 57.105 votos.
A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia.
Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:
UNIÃO
- Luisa Canziani — 80.485 votos
- Santin Roveda — 52.776
- Diego Garcia — 46.072
- Hermes Frangão Parcianello — 44.747
- Flávio Ferrari – Faca na Bota — 32.591
PSD
- Luiz Nishimori — 63.347 votos
- Marcelo Rangel — 62.686
- Marco Brasil — 41.461
- Darlan Scalco — 30.653
- Heraldo Trento — 19.082
PP
- Jocelito Canto — 61.262 votos
- Dilceu Sperafico — 59.451
- Cristina Silvestri — 40.784
- Marcelo Dal Negro — 37.042
- Naiany Hruschka — 17.348
PT
- Tadeu Veneri — 57.105 votos
- Welter — 44.863
- Luciana Rafagnin — 43.547
- André Vargas — 34.619
- Marlei Fernandes — 21.457
MDB
- Karime Fayad — 56.794 votos
- Wilson Soler — 22.940
- Rogerio Carboni — 22.785
- Professora Marli do Esporte — 10.072
- Professor Euler — 9.922
PL
- Gilson de Souza — 45.113 votos
- Aline Sleutjes — 44.135
- Delegado Tito Xerifão — 43.097
- Stephanes — 25.408
- Rafael Dantas — 19.825
REPUBLICANOS
- Pastor Carlos Eduardo — 43.322 votos
- Meri Martins — 37.305
- Marcio Pacheco — 37.100
- Eder Bublitz — 18.036
- Jorge Derbli — 17.675
NOVO
- Neto Santos da Multiloja — 39.702 votos
- Homero Marchese — 29.437
- Indiara Barbosa — 13.434
- Eduardo Gazzi — 7.108
- Dr Magno — 4.334
PODE
- Rodrigo Estacho — 38.283 votos
- Felipe Juliani — 29.916
- Renan Ceschin — 20.013
- Delegado Guilherme Dias — 18.207
- Sargento Tânia Guerreiro — 7.512
PV
- Rosane Ferreira — 6.692 votos
PCdoB
- Professora Amábile — 2.683 votos
- Toninho da Instalbombas — 576 votos