Quem ficou como suplente para deputado federal? Veja os mais votados no Paraná

Além dos 30 deputados federais eleitos neste domingo (4), outros 184 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, o MDB reúne o maior número de suplentes, com 28 candidatos. Na sequência, aparecem o PL (27), o Novo (26) e o Podemos (26).

Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Câmara dos Deputados, em Brasília, o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.

Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Luisa Canziani (União), com 80.485 votos; Luiz Nishimori (PSD), com 63.347; Marcelo Rangel (PSD), com 62.686; Jocelito Canto (PP), com 61.262; Dilceu Sperafico (PP), com 59.451; e Tadeu Veneri (PT), com 57.105 votos.

A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia.

Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:

UNIÃO

Luisa Canziani — 80.485 votos Santin Roveda — 52.776 Diego Garcia — 46.072 Hermes Frangão Parcianello — 44.747 Flávio Ferrari – Faca na Bota — 32.591

PSD

Luiz Nishimori — 63.347 votos Marcelo Rangel — 62.686 Marco Brasil — 41.461 Darlan Scalco — 30.653 Heraldo Trento — 19.082

PP

Jocelito Canto — 61.262 votos Dilceu Sperafico — 59.451 Cristina Silvestri — 40.784 Marcelo Dal Negro — 37.042 Naiany Hruschka — 17.348

PT

Tadeu Veneri — 57.105 votos Welter — 44.863 Luciana Rafagnin — 43.547 André Vargas — 34.619 Marlei Fernandes — 21.457

MDB

Karime Fayad — 56.794 votos Wilson Soler — 22.940 Rogerio Carboni — 22.785 Professora Marli do Esporte — 10.072 Professor Euler — 9.922

PL

Gilson de Souza — 45.113 votos Aline Sleutjes — 44.135 Delegado Tito Xerifão — 43.097 Stephanes — 25.408 Rafael Dantas — 19.825

REPUBLICANOS

Pastor Carlos Eduardo — 43.322 votos Meri Martins — 37.305 Marcio Pacheco — 37.100 Eder Bublitz — 18.036 Jorge Derbli — 17.675

NOVO

Neto Santos da Multiloja — 39.702 votos Homero Marchese — 29.437 Indiara Barbosa — 13.434 Eduardo Gazzi — 7.108 Dr Magno — 4.334

PODE

Rodrigo Estacho — 38.283 votos Felipe Juliani — 29.916 Renan Ceschin — 20.013 Delegado Guilherme Dias — 18.207 Sargento Tânia Guerreiro — 7.512

PV

Rosane Ferreira — 6.692 votos

PCdoB

Professora Amábile — 2.683 votos Toninho da Instalbombas — 576 votos