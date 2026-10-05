Quem são os suplentes dos deputados estaduais? Veja os mais votados por partido no Paraná

Além dos 54 deputados estaduais eleitos no Paraná neste domingo (4), outros 336 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, a Federação União Progressista (União/PP) reúne o maior número de suplentes, com 48 candidatos. Na sequência, aparecem o Podemos (47), o PL (39), o Novo (38) e o MDB (35).
Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.
Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Secretária Márcia (PSD), com 45.833 votos; Cantora Mara Lima (Republicanos), com 41.133; Dr. Leônidas (PP), com 40.899; Junior Weiller (MDB), com 39.210; Evandro Lazarotto (Republicanos), com 38.441; Natan Sperafico (PP), com 37.679; Sérgio Onofre (PSD), com 36.977; Marli Paulino (PSD), com 36.893; e Bihl Zanetti (PSD), com 36.115.
A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia.
Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:
PL
- Sergio Frederico — 31.940 votos
- Zado — 29.805
- Samuel Dantas — 28.505
- Jairo Tamura — 27.010
- Fran Boni — 26.750
PSD
- Secretária Márcia — 45.833 votos
- Sérgio Onofre — 36.977
- Marli Paulino — 36.893
- Bihl Zanetti — 36.115
- Luis Corti — 31.986
PP
- Dr. Leônidas — 40.899 votos
- Natan Sperafico — 37.679
- Fabio Dalécio — 25.007
- Sancho — 20.462
- Coronel Zocchi — 8.720
MDB
- Junior Weiller — 39.210 votos
- Beto Lunitti — 32.824
- Tercilio Turini — 32.596
- Dr Kosmos — 12.915
- Juliane Vieira — 11.472
Republicanos
- Cantora Mara Lima — 41.133 votos
- Evandro Lazarotto — 38.441
- Serginho — 22.575
- Juninho — 11.279
- Evandro da Unifamma — 8.680
PT
- Bia Alcantara — 25.130 votos
- Giorgia Prates — 22.729
- Lenir de Assis — 22.185
- Vanda de Assis — 21.866
- Profª Nelsi Welter — 20.375
NOVO
- Tenente Hélio — 22.799 votos
- Fabio Oliveira — 22.365
- Flávio Zanrosso — 21.849
- Amália Tortato — 15.566
- Simone Martini — 13.070
PODE
- Sgt Carlos Souza — 14.479 votos
- Perito Massuda — 12.166
- Juca — 11.270
- Dr Maicol — 10.846
- Rafael Felipe Lucas — 10.815
PDT
- Marcos Vieira — 15.962 votos
- Thadeu Requião — 11.915
- Dr. Fabricio Kleinibing — 11.450
- Alexandre Guimarães — 10.996
- Lemuel do Salvando Vidas — 6.870
UNIÃO
- Andressa Bianchessi — 26.290 votos
- Deoclecio Duarte — 11.568
- Delegado Edgar Santana — 11.029
- Delegado Amir Salmen — 8.365
- Cezar Batatinha — 6.886
PV
- Geraldo Stocco — 29.996 votos
- Duso — 4.533
PCdoB
- Thiago Bagatin — 7.434 votos
- Maze Saad — 2.125