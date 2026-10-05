Quem são os suplentes dos deputados estaduais? Veja os mais votados por partido no Paraná

Além dos 54 deputados estaduais eleitos no Paraná neste domingo (4), outros 336 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, a Federação União Progressista (União/PP) reúne o maior número de suplentes, com 48 candidatos. Na sequência, aparecem o Podemos (47), o PL (39), o Novo (38) e o MDB (35).

Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.

Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Secretária Márcia (PSD), com 45.833 votos; Cantora Mara Lima (Republicanos), com 41.133; Dr. Leônidas (PP), com 40.899; Junior Weiller (MDB), com 39.210; Evandro Lazarotto (Republicanos), com 38.441; Natan Sperafico (PP), com 37.679; Sérgio Onofre (PSD), com 36.977; Marli Paulino (PSD), com 36.893; e Bihl Zanetti (PSD), com 36.115.

A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia.

Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:

PL

Sergio Frederico — 31.940 votos Zado — 29.805 Samuel Dantas — 28.505 Jairo Tamura — 27.010 Fran Boni — 26.750

PSD

Secretária Márcia — 45.833 votos Sérgio Onofre — 36.977 Marli Paulino — 36.893 Bihl Zanetti — 36.115 Luis Corti — 31.986

PP

Dr. Leônidas — 40.899 votos Natan Sperafico — 37.679 Fabio Dalécio — 25.007 Sancho — 20.462 Coronel Zocchi — 8.720

MDB

Junior Weiller — 39.210 votos Beto Lunitti — 32.824 Tercilio Turini — 32.596 Dr Kosmos — 12.915 Juliane Vieira — 11.472

Republicanos

Cantora Mara Lima — 41.133 votos Evandro Lazarotto — 38.441 Serginho — 22.575 Juninho — 11.279 Evandro da Unifamma — 8.680

PT

Bia Alcantara — 25.130 votos Giorgia Prates — 22.729 Lenir de Assis — 22.185 Vanda de Assis — 21.866 Profª Nelsi Welter — 20.375

NOVO

Tenente Hélio — 22.799 votos Fabio Oliveira — 22.365 Flávio Zanrosso — 21.849 Amália Tortato — 15.566 Simone Martini — 13.070

PODE

Sgt Carlos Souza — 14.479 votos Perito Massuda — 12.166 Juca — 11.270 Dr Maicol — 10.846 Rafael Felipe Lucas — 10.815

PDT

Marcos Vieira — 15.962 votos Thadeu Requião — 11.915 Dr. Fabricio Kleinibing — 11.450 Alexandre Guimarães — 10.996 Lemuel do Salvando Vidas — 6.870

UNIÃO

Andressa Bianchessi — 26.290 votos Deoclecio Duarte — 11.568 Delegado Edgar Santana — 11.029 Delegado Amir Salmen — 8.365 Cezar Batatinha — 6.886

PV

Geraldo Stocco — 29.996 votos Duso — 4.533

PCdoB

Thiago Bagatin — 7.434 votos Maze Saad — 2.125