Legislativo

Quem são os suplentes dos deputados estaduais? Veja os mais votados por partido no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 05/10/26 11h47
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Fotografia em perspectiva de olho de peixe e enquadramento panorâmico amplo do plenário de uma casa legislativa ou assembleia durante uma sessão oficial. Em primeiro plano, no nível inferior e em arco curvado, estendem-se fileiras de poltronas de couro preto da plateia/galeria pública organizadas sobre um piso acarpetado em tom azul-escuro com degraus centrais. No plano intermediário, separado por uma mureta divisória semicircular branca, vê-se o andar do plenário com bancadas e cadeiras de couro dispostas para os parlamentares, além de mesas de trabalho e pessoas circulando. Ao fundo, centraliza-se a mesa diretora elevada de cor branca com representantes sentados, encimada por um grande painel eletrônico de votação instalado sobre uma parede de revestimento amadeirado vertical. O teto inclinado de cor clara conta com múltiplos pontos de iluminação embutida acesos.
Veja a lista dos primeiros suplentes de cada legenda. Foto: Arquivo/Nani Gois/Alep.

Além dos 54 deputados estaduais eleitos no Paraná neste domingo (4), outros 336 candidatos foram eleitos como suplentes. Considerando a votação por legendas, a Federação União Progressista (União/PP) reúne o maior número de suplentes, com 48 candidatos. Na sequência, aparecem o Podemos (47), o PL (39), o Novo (38) e o MDB (35).

Para que esses candidatos se tornem efetivamente deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o suplente que assume a vaga é o candidato não eleito mais bem votado do mesmo partido ou federação do parlamentar que deixou o cargo, seguindo a ordem decrescente de votação.

Entre os suplentes mais votados individualmente, os maiores números são de Secretária Márcia (PSD), com 45.833 votos; Cantora Mara Lima (Republicanos), com 41.133; Dr. Leônidas (PP), com 40.899; Junior Weiller (MDB), com 39.210; Evandro Lazarotto (Republicanos), com 38.441; Natan Sperafico (PP), com 37.679; Sérgio Onofre (PSD), com 36.977; Marli Paulino (PSD), com 36.893; e Bihl Zanetti (PSD), com 36.115.

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A Tribuna do Paraná cruzou dados do sistema de informações de candidaturas, o DivulgaCand, com informações sobre a votação do site de Resultados da Justiça Eleitoral, para obter o cenário na Assembleia.

Confira, a seguir, os primeiros suplentes de cada legenda no Paraná:

PL

  1. Sergio Frederico — 31.940 votos
  2. Zado — 29.805
  3. Samuel Dantas — 28.505
  4. Jairo Tamura — 27.010
  5. Fran Boni — 26.750

PSD

  1. Secretária Márcia — 45.833 votos
  2. Sérgio Onofre — 36.977
  3. Marli Paulino — 36.893
  4. Bihl Zanetti — 36.115
  5. Luis Corti — 31.986

PP

  1. Dr. Leônidas — 40.899 votos
  2. Natan Sperafico — 37.679
  3. Fabio Dalécio — 25.007
  4. Sancho — 20.462
  5. Coronel Zocchi — 8.720

MDB

  1. Junior Weiller — 39.210 votos
  2. Beto Lunitti — 32.824
  3. Tercilio Turini — 32.596
  4. Dr Kosmos — 12.915
  5. Juliane Vieira — 11.472

Republicanos

  1. Cantora Mara Lima — 41.133 votos
  2. Evandro Lazarotto — 38.441
  3. Serginho — 22.575
  4. Juninho — 11.279
  5. Evandro da Unifamma — 8.680

PT

  1. Bia Alcantara — 25.130 votos
  2. Giorgia Prates — 22.729
  3. Lenir de Assis — 22.185
  4. Vanda de Assis — 21.866
  5. Profª Nelsi Welter — 20.375

NOVO

  1. Tenente Hélio — 22.799 votos
  2. Fabio Oliveira — 22.365
  3. Flávio Zanrosso — 21.849
  4. Amália Tortato — 15.566
  5. Simone Martini — 13.070

PODE

  1. Sgt Carlos Souza — 14.479 votos
  2. Perito Massuda — 12.166
  3. Juca — 11.270
  4. Dr Maicol — 10.846
  5. Rafael Felipe Lucas — 10.815

PDT

  1. Marcos Vieira — 15.962 votos
  2. Thadeu Requião — 11.915
  3. Dr. Fabricio Kleinibing — 11.450
  4. Alexandre Guimarães — 10.996
  5. Lemuel do Salvando Vidas — 6.870

UNIÃO

  1. Andressa Bianchessi — 26.290 votos
  2. Deoclecio Duarte — 11.568
  3. Delegado Edgar Santana — 11.029
  4. Delegado Amir Salmen — 8.365
  5. Cezar Batatinha — 6.886

PV

  1. Geraldo Stocco — 29.996 votos
  2. Duso — 4.533

PCdoB

  1. Thiago Bagatin — 7.434 votos
  2. Maze Saad — 2.125
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