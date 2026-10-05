Abstenção nas eleições de 2026 passa de 20,5% no Paraná e supera índice de 2022

Mais de 1,7 milhão de eleitores paranaenses deixaram de comparecer às urnas neste domingo (4), primeiro turno das eleições de 2026. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 21h26, a abstenção chegou a 20,59% no estado, o equivalente a 1.770.761 eleitores ausentes, com 99,99% das seções totalizadas. O percentual supera o registrado nas eleições gerais de 2022, quando 19,48% dos eleitores não votaram. A diferença é de 1,09 ponto percentual, o equivalente a um aumento relativo de aproximadamente 5,6%.

Na última eleição geral, aproximadamente 1,7 milhão de paranaenses ficaram fora das urnas. Na ocasião, o estado registrou o maior número absoluto de ausentes em eleições gerais desde 1998. Em 2018, a abstenção havia sido de 16,96%, o equivalente a cerca de 1,35 milhão de eleitores.

A ausência dos eleitores também foi elevada nas eleições municipais. Em 2024, o Paraná registrou uma abstenção de 22,96%, com aproximadamente dois milhões de pessoas que não compareceram aos locais de votação.

Paraná tem mais de 8,6 milhões de eleitores

Neste ano, 8.609.026 paranaenses estavam aptos a votar. O estado possui o quinto maior colégio eleitoral do país e representa 5,42% do eleitorado brasileiro.

Até a atualização das 21h26, 6.828.747 eleitores haviam comparecido às urnas no Paraná, o equivalente a 79,41% do eleitorado das seções totalizadas.

Em todo o Brasil, a abstenção também ultrapassou os 20% durante a apuração. Nas eleições gerais de 2022, cerca de 32,7 milhões de brasileiros deixaram de votar, o equivalente a 20,79% do eleitorado nacional.

Antes mesmo da votação deste domingo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) havia lançado uma campanha para incentivar a participação dos eleitores e combater a abstenção.

Os números divulgados neste domingo ainda são parciais e podem sofrer alterações até a conclusão da apuração.