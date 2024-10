Lista dos vereadores eleitos em Xanxerê-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Xanxerê neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Xanxerê. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial está em andamento, a população anseia por saber quem serão os novos representantes na Câmara de Vereadores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta norma visa garantir uma representação proporcional dos partidos e coligações no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Xanxerê, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Evandro Saibo MDB 4,91% 1.278 2º Vinicius Crenonini PSDB 4,58% 1.193 3º Calebe UNIÃO 4,38% 1.141 4º Sidão PT 3,98% 1.038 5º Fernanda Oliveira PSDB 3,79% 987 6º Luciana Contini PL 3,66% 954 7º Davi Pinto MDB 3,59% 936 8º Eleandro Arsego PL 3,57% 929 9º Evandro Berto PP 2,40% 625

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores no Brasil segue regras específicas determinadas pelo TSE. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Este método visa assegurar uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.