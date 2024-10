Lista dos vereadores eleitos em Wenceslau Guimarães-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Wenceslau Guimarães neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Wenceslau Guimarães, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal promete trazer novidades e possíveis mudanças na composição do legislativo local. A apuração dos votos está em andamento, e os candidatos, assim como seus apoiadores, mantêm-se atentos a cada atualização divulgada pelo TSE.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Wenceslau Guimarães são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Edinalva Reis MDB 6,33% 863 2 Renato Marau MDB 4,10% 559 3 Nel da Vila AVANTE 3,92% 534 4 Misael do Mercado UNIÃO 3,31% 452 5 Antonio de Cassiano PSB 3,12% 425 6 Ramon PSB 3,08% 420 7 Orlando Coutinho AVANTE 2,87% 392 8 Ney Araujo PT 2,37% 323 9 Dedeli PODE 2,31% 315 10 José Menezes DC 2,21% 302 11 Justino do Freitinha PV 2,10% 286

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com maior número de votos são necessariamente eleitos. O cálculo leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.