Lista dos vereadores eleitos em Vitória do Xingu-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vitória do Xingu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vitória do Xingu, um processo crucial para o futuro político da cidade paraense.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ansiedade cresce entre candidatos e eleitores. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e aspirações dos cidadãos locais para os próximos quatro anos de legislatura.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Vitória do Xingu. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional das forças políticas no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Vitória do Xingu:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Anderson Ribeiro PSB 7,80% 1.142 2 Edcarlos Uchoa PSB 7,36% 1.077 3 Diego Fernandes PSB 7,14% 1.045 4 Wilsinho Castro MDB 6,47% 947 5 Ivanilze Duarte MDB 5,25% 769 6 Enfermeira Roseli Braga MDB 4,28% 626 7 Raimundo Sousa MDB 4,08% 598 8 Neguinho da Saúde SOLIDARIEDADE 3,57% 523 9 Neném do Caetano PSB 3,57% 522

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta o desempenho total do partido ou coligação, distribuindo as vagas de acordo com a proporção de votos recebidos por cada legenda, assegurando assim uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.