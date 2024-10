Lista dos vereadores eleitos em Vitória de Santo Antão-PE nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Vitória de Santo Antão. A cidade, conhecida por sua rica história e tradições, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a definição dos nomes que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para a Câmara Municipal. Abaixo, apresentamos uma tabela com os candidatos que, até o momento, conquistaram as vagas de vereadores na cidade:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Josias da Militina MDB 4,82% 4.014 2 Fábio Raylux PSD 3,33% 2.775 3 Ana Paula da Facol AVANTE 3,25% 2.708 4 Everaldo Arruda MDB 3,09% 2.578 5 Felipe Cezar PL 3,07% 2.556 6 Gold do Pneu PSDB 2,83% 2.358 7 Mano Holanda PV 2,75% 2.295 8 Lourinaldo Junior MDB 2,73% 2.272 9 André de Bau PSD 2,54% 2.115 10 Marcos da Prestação PL 2,40% 2.002 11 Edmilson de Várzea Grande MDB 2,37% 1.976 12 Jota Domingos MDB 2,22% 1.854 13 Novo da Banca AVANTE 2,19% 1.823 14 Mizael de Davi PSB 1,99% 1.656 15 Biu de Genário PSDB 1,97% 1.639 16 Bau Nogueira PSD 1,82% 1.515 17 Irmão Celso Bezerra MDB 1,76% 1.467 18 Carlos Henrique Queiroz PP 1,52% 1.264 19 Denis Lima O Galo UNIÃO 1,45% 1.210

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.