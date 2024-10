Lista dos vereadores eleitos em Vitória Brasil-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vitória Brasil neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A cidade, que acompanhou de perto a campanha eleitoral nas últimas semanas, agora se prepara para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Vitória Brasil, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alex Caberlin UNIÃO 14,91% 209 2 Leonel Amaral PSDB 7,99% 112 3 Tatu MDB 7,92% 111 4 Sergio Cabeleireiro UNIÃO 7,85% 110 5 Azulão MDB 7,35% 103 6 Edinho do Cabelo MDB 6,99% 98 7 Clezio MDB 6,06% 85 8 Zé Carlos PSDB 5,14% 72 9 Lambari UNIÃO 4,49% 63

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos.