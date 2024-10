Lista dos vereadores eleitos em Vista Alegre do Alto-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vista Alegre do Alto neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Vista Alegre do Alto. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal tem sido ansiosamente aguardado pela comunidade, que acompanha de perto a evolução da contagem. A definição dos vereadores eleitos segue critérios estabelecidos pela legislação eleitoral, considerando não apenas o número absoluto de votos, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Narciso PL 12,28% 584 2 Felipe Arena PSD 9,78% 465 3 Roberto Cesar CIDADANIA 7,93% 377 4 Marcelo da Auto Escola PODE 6,43% 306 5 Alonso Policial PODE 6,05% 288 6 André Gaúcho PSB 5,17% 246 7 Marcelo Macena MDB 5,00% 238 8 Edson Balsanelli PSD 4,39% 209 9 Lau da Vidraçaria PODE 3,80% 181

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O TSE utiliza o sistema de quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.