Lista dos vereadores eleitos em Viseu-PA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Viseu, no Pará, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, nas eleições municipais de 2024. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Viseu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto os cidadãos aguardam os números oficiais, especulações sobre os possíveis eleitos já circulam pela cidade. A disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, resta esperar pela divulgação dos dados que definirão a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Viseu trará novos representantes para a população local. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Breno Guedes PP 6,74% 2.446 2 Fena PP 5,86% 2.129 3 Renan Furtado PSD 4,33% 1.571 4 Paulo Barros MDB 4,10% 1.489 5 Avelino PP 3,79% 1.376 6 Josué Cawboy MDB 3,42% 1.241 7 Alberio PSD 3,25% 1.178 8 Professora Bia PT 3,02% 1.095 9 Chagas UNIÃO 2,79% 1.014 10 Sandro Limão PP 2,76% 1.003 11 Domingos Leite PSD 2,61% 946 12 Zeca do Zé Aldo UNIÃO 2,50% 907 13 Kolota AVANTE 2,01% 729

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.