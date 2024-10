Lista dos vereadores eleitos em Vila Velha-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vila Velha neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vila Velha. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Vila Velha tem sido aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereador. A disputa acirrada entre os concorrentes reflete a importância do papel legislativo na cidade, com os eleitores demonstrando engajamento no processo democrático ao comparecerem às urnas para escolher seus representantes.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Vila Velha, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VILA VELHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Doutor Hercules PP 3,05% 7.275 2 Devacir Rabello PL 2,30% 5.481 3 Rogério Cardoso PODE 2,22% 5.310 4 Anadelso Pereira PODE 2,06% 4.914 5 Léo Pindoba PODE 2,00% 4.775 6 Renzo Mendes PP 1,87% 4.470 7 Joel Rangel PODE 1,83% 4.372 8 Patrícia Crizanto PSB 1,51% 3.612 9 Thiagão Henker PODE 1,42% 3.390 10 Osvaldo Maturano PRD 1,41% 3.365 11 Jonimar PP 1,38% 3.296 12 Flavio Pires AGIR 1,31% 3.125 13 Ivan Carlini PODE 1,28% 3.066 14 Pastor Fabiano PL 1,24% 2.964 15 Deva Devanir Ferreira REPUBLICANOS 1,09% 2.608 16 Patrick da Guarda PL 1,06% 2.527 17 Alex Recepute PRD 1,04% 2.482 18 Welber da Segurança UNIÃO 0,97% 2.323 19 Ademir Pontini MDB 0,93% 2.218 20 Carol Caldeira DC 0,87% 2.066 21 Rafael Primo PT 0,72% 1.710

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos e coligações.