Lista dos vereadores eleitos em Vila Boa-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vila Boa neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contagem dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Vila Boa. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Vila Boa tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e suas equipes acompanhando de perto cada atualização. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento cívico, agora aguarda para conhecer seus novos representantes legislativos, que terão a responsabilidade de defender os interesses da comunidade no âmbito municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Vila Boa são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr Elvis PSD 7,43% 244 2 Hélio Jose PRD 6,06% 199 3 Valdinei Moura UNIÃO 6,03% 198 4 Irmao Leandro PP 5,69% 187 5 Tiaozinho de Norato PP 5,17% 170 6 Danillo do Taxi PSB 4,69% 154 7 Wilian Amorim UNIÃO 4,44% 146 8 Clistin da Agropecuaria PP 4,41% 145 9 Adalcino PRD 2,50% 82

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica algumas das posições na lista acima.